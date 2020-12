Schumacher: Bottas most biztosan boldog, hogy van már szerződése!

Amellett, hogy George Russell természetesen csalódott, amiért nem sikerült megszereznie az első futamgyőzelmét a mercedeses bemutatkozásán, a Szahír Nagydíj mégis inkább Valtteri Bottas karrierjére lehet hatással.

Hiába mondta azt a Mercedes is, hogy Bottason semmilyen nyomás nincs az új csapattársa miatt, a finn látványosan csalódott volt már az időmérőt követően is, a verseny után pedig úgy nyilatkozott, hogy most egy idiótának tűnhet az eredmény miatt.

„Óriási pofont kapott most” – értékelte Bottas teljesítményét Ralf Schumacher, számolt be a Motorsport.com német kiadása. Glock és Schumacher is egyet értett abban, ha valakit a hétvége igazi vesztese, az Bottas.

Annak ellenére, hogy Lewis Hamilton „végre” kikerült Bottas útjából, végig kellett néznie, ahogyan Russell az első futamán már szinte hozza egy hétszeres világbajnok szintjét. „Ez is egy olyan téma lehet, ami megtörhette őt a jövőre nézve” – mondta Glock.

„Most biztosan boldog, hogy van már szerződése” – mondta Schumacher. „De persze ki tudja? A Forma-1 egy folyamatosan változó világ, csak a szerződésed megléte még nem garantálja azt, hogy biztonságban is vagy. Talán jönnek még nagy meglepetések.”

„Kicsit frusztráltnak tűnik, egyáltalán nem úgy viselkedik, mint korábban, messze nem annyira agresszív.”

Bottas az elmúlt három versenyen csak 8 pontot szerzett, Törökországban pedig talán még a mostaninál is megalázóbb helyzetben volt: „Lekörözte a csapattársa. Ennél rosszabb már nem nagyon lehetne. Az ezt követő verseny sem alakult jól számára, szóval most kell a gázba taposnia.”

Glock szerint azonban innen már nagyon nehéz lesz változtatnia Bottasnak a karrierjén:

„Természetesen nagyon fáj az, amikor egy ponton felismered: csinálhatok, amit akarok, ismét bezárhatom magamat Finnországban 3 hónapra, de így se tudok fogást találni Lewison.”

Glock szerint Bottas pontosan érezte, mekkora nyomás alatt van most Russell jó teljesítményével, ezért próbálta megelőzni a szabadedzéseken is, amiknek számtalan köridő eltörlés lett a vége. „Ez is azt mutatja, mekkora nyomás alatt volt. Nem egyszerű ezt most feldolgoznia, és lehet, fel fogja emészteni.”

Norman Fischer és Christian Nimmervoll közreműködésével.

