Schumacher: „Boldog vagyok az eddig megtett úttal”

A német versenyző a kis lépésekben hisz. Nem viharzott úgy végig mindenen és mindenkin, mint mondjuk Max Verstappen, hiszen ő minden lépcsőfokot megjárva jutott el a sorozatig. Az esélyt azonban megkapta, és ki is használta, hogy ezzel meggyőzze a kritikusait.

Idén végre bemutatkozhatott a Haasszal, ez pedig az első lépés a hosszú távú célja elérése felé vezető úton. Ez pedig nem más, mint feliratkozni az F1-es világbajnokok listájára, mint ahogyan az édesapjának, Michaelnek hétszer is sikerült.

A csendes jellemű versenyző sosem csinált titkot abból, hogy mindent karrierjének vetett alá. Ha azonban kell, akkor azért tud ő keményebb is lenni, például akkor, ha a csapattársa, Nyikita Mazepin felhúzza őt a pályán mutatott viselkedésével.

Schumacher jól dolgozik együtt az orosszal a garázsban, de odakint a pályán egyetlen centit sem akar hagyni neki. Ez pedig nem meglepő, hiszen a példaképei Michael és Corinna: mindent meg kell próbálnod, mielőtt belengetnéd a fehér zászlót.

Még több F1 hír: A Red Bull a Ferrarival is tárgyalt az esetleges motorpartnerségről – Horner

„Az anyukámnak óriási szerepe van, mindig támogatott engem, és fontos, hogy olyan emberek legyenek körülötted, akikben megbízol minden téren, főleg ebben a sportban. Szóval igazán hálás vagyok neki. A nővérem, Gina-Maria is nagy rajongóm, és én is nagy rajongója vagyok neki, támogatjuk egymást.”

„Már kiskorom óta szeretem ezt a sportot, de az apukám és anyukám sosem helyeztek rám nyomást vagy kényszerítettek, hogy ezt csináljam, egyszerűen csak gokartozni akartam. Nem kellett mindent feláldoznom, hiszen sosem voltam az a srác, aki sokáig tudott egyhelyben ülni, de nem is szerettem szórakozni járni vagy későn hazajönni.”

„Nem volt nehéz nemet mondanom egy bulira, mert mondjuk edzenem kellett vagy a pályán volt jelenésem a következő napon. Szóval könnyű összefoglalni és elmondani, hogy miként jutottam idáig. Boldog vagyok azzal, ahol jelenleg tartok” – mondta Schumacher a La Repubblicának.

Ezek után szóba került a nők szerepe is a motorsportban, a Ferrari akadémiáján pedig ott van Maya Weug is, aki talán még sokra viheti. A német véleményét is kikérték a helyzetről. „Szívesen látnánk őket. Még, ha nem is feltétlenül képesek ugyanazt elérni fizikailag, szerintem fontos, hogy támogassuk őket, hogy el tudjanak jutni idáig.”

„Szerintem nagy esély van arra, hogy egy nap lesz női versenyző az F1-ben, aki megvalósítja majd álmait.” Micknek több példaképe is van, akikről már korábban szót ejtett, de ott van Sebastian Vettel is. A négyszeres bajnok egyfajta mentorként segíti most fiatalabb honfitársát, és jó barátságot ápolnak egymással.

Vettel nemrég arról beszélt, hogy szerinte nem helyes, hogy az UEFA nem engedte, hogy a német-magyar Eb-meccsen szivárványt jelenítsenek meg a stadionon. „Én teljesen egyetértek Sebbel. Úgy vélem, hogy általában véve helyes, és a józan ész is azt diktálja, hogy az ember azt szerethet, akit akar.”

„Mindannyian példaképek akarunk lenni, kifejezni a gondolatainkat, és hogy mi a helyes. Szerintem minden pilóta nyitott a segítségre, és megosztja a véleményét a rasszizmusról, a diverzitásról és arról, amire az embereknek szükségük van. A szavakat viszont tetteknek is követniük kell.”

„Ha a diverzitás és az egyenlőség mellett állsz, akkor a magánéletben is ezt kell hirdetned és úgy is kell viselkedned, máskülönben elveszíted a lényeget” – zárta ezt a mélyrehatóbb nyilatkozatot Mick Schumacher.

Az FIA szerint ez áll a technikai direktívák számának növekedése mögött