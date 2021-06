Schumacher: „A triplahétvége intenzív lesz, de nem panaszkodom”

A Speedweek.com-nak adott interjújában a fiatal német szót ejtett a bakui versenyről, ahol majdnem csapattársával ütközött a végén, majd pedig elmondta, hogy Franciaországban is jó eredményt szeretne elérni.

„Azerbajdzsánban jól ment a csapat. Nem vettük félvállról, keményen dolgoztunk, és elégedettek lehetünk az eredménnyel. Főleg azzal, hogy a kilencedik helyre léptünk fel a bajnokságban.” A soron következő triplázást pedig komoly kihívásnak tartja Schumacher.

„Intenzív lesz, de ugyanakkor szórakoztató is, mivel sokat fogunk vezetni, és sok időt töltünk majd együtt csapatként. Versenyezni szeretünk a legjobban, ezért nem is akarok panaszkodni. A fizikális része miatt amúgy sem aggódom. Nagyon komolyan felkészültem a szezonra.”

„Minden kilométernyi versenyzés segít és javít az élményen. A tréningezés közben persze lehet szimulálni bizonyos dolgokat, de a legtöbbet akkor is a valódi futamok alatt tanulsz. A versenyek során meglévő nyomást nem lehet megkapni sehol máshol, de eddig elégedett vagyok a szezonommal.”

A mezőny most a Paul Ricard-ra látogat, és ugyan Schumacher F1-es autóval még nem ment rajta, tapasztalata már így is bőven van a helyszínről. „Egy Forma 3-as teszten már voltam ott. Bőven vannak bukóterek. A pályának remek ritmusa van, és a különböző ívekkel is lehet játszani egy kicsit.”

„Probléma lesz a pálya határain belül maradni. Ami pedig a lényeget illeti: mindent megpróbálunk kihozni az autóból, és megpróbálunk lecsapni a kínálkozó lehetőségekre” – zárta gondolatát a német pilóta.

