Schumacher: a pontszerzéseim előtt is erős voltam

Mick Schumacher tavaly mutatkozott be a száguldó cirkuszban, azonban a Haas F1 Team 2021-es konstrukciójával nem sok esélye volt a pontszerzésre. Az amerikai alakulat az új szabályoknak köszönhetően idén előrelépett, és kifejezetten jó teljesítményt nyújt.

Kevin Magnussen a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon egy bravúros ötödik hellyel jelezte, van potenciál az autóban, Schumachernek viszont sokáig nem jött össze a top tízes helyezés.

A német pilóta a Brit Nagydíjon törte meg a jeget, ahol nyolcadik pozícióban zárt, a következő, spielbergi futamon pedig pályafutása legjobb eredményét elérve a hatodik helyen ért célba.

Schumacher Dzsiddában és Monacóban is csúnyán összetörte az autóját és Günther Steiner csapatfőnök is megjegyezte, hogy limitálnia kell a hibái számát, az elmúlt hetekben azonban stabil teljesítményt nyújtott, még ha a Haas valamelyest vissza is esett.

„Azt hiszem, már a pontszerzéseim előtt is erősek voltunk, csak ez nem mutatkozott meg. Ha visszatekintünk a korábbi versenyekre és kielemezzük azokat, olyan dolgokat is észreveszünk, amit a riválisaink nem. Például Kanadában és Miamiban is jó volt az autó“ - mondta Schumacher.

„Úgy érzem, nem mindig volt szerencsénk, Silverstone-ban és a Red Bull Ringen viszont kijött a lépés" - mondta a német, akinek egyelőre nincs szerződése a 2023-as szezonra.

„Az év eleje elég kemény volt, valószínűleg azért, mert még mindig azon gondolkoztunk, hogyan működtek a tavalyi dolgok. Talán túl sok mindent próbáltunk átmenteni az idei évre. Amint rájöttünk, hogy talán nem ez a helyes út, elkezdtünk változtatni.“

„Egy kicsit megváltozott a vezetési stílusom is, a rosszul sikerült versenyek miatt viszont nőtt rajtam a nyomás, ami viszont szemmel láthatóan jót tesz nekem, sőt egy kicsit élvezek is. Ha visszagondolok a Forma-2-es, Forma-3-as időszakomra, ott is mindig akkor teljesítettem a legjobban, amikor nagy volt rajtam a nyomás“ - tette hozzá Schumacher.

