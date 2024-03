Sauber: az erős ausztráliai tempónk mutatja, hogy lesznek még „más lehetőségek”

Az új első szárny is hozzájárult ahhoz, hogy Valtteri Bottas jól ment a melbourne-i futamon, bár a csapat ismét elszúrta a kerékcseréjét, így végül be kellett érnie a 13. hellyel. Az istálló azonban a soron következő Szuzukára is készül újításokkal, miközben igyekeznek előretörni a szoros középmezőnyben.

„Természetesen tudjuk, hogy ez a bajnokság elképesztően szoros lesz, és a harc egészen a legutolsó futamig fog tartani. Eddig három verseny ment le, és jobban aggódnánk, ha nem lenne meg a sebességünk a pontszerzésért való csatához. Szerencsére azonban megvan. Ausztrália ezt megerősítette, szóval magabiztosan kell a jövőbe tekintenünk.”

„Amint sikerült megoldani ezt a kerékcserés problémát, és a lehető leggyorsabban meg akarjuk oldani, akkor lesznek még más lehetőségek arra, hogy pontokat szerezzünk, mert az autónk már azon a szinten van, hogy lehet vele a pontszerzésért küzdeni. Ez a pozitívum, melyet magunkkal vihetünk erről a versenyről. Emellett az új első szárny révén az időmérőn és a futamon is javultunk, jó az egyensúly.”

„Japánban eközben további fejlesztés érkezik, az lesz a harmadik újítás négy hétvége alatt. A prioritás most az, hogy megoldjuk ezeket a gondokat amennyire gyorsan csak lehet.” Ausztrália után Bottas is arról beszélt, hogy az autó sokkal jobbnak érződött, még ha az eredmények ezt ismételten nem mutatták.

„Rendkívül fontos, hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, de ami a tempót illeti, úgy tűnik, látszólag közelebb vagyunk az Astonhoz, mint korábban. Japánban is jönnek újítások. Egyértelműen jobban éreztük magunkat, mint az első két hétvégén, és remélhetőleg a fejlesztések működni fognak Japánban, aztán majd meglátjuk.”

„Hosszú szezon áll még előttünk, de a legfontosabb most a bokszkiállások megoldása, muszáj jól csinálnunk őket, máskülönben nem számít, mire képes az autód.”

A Sauber kapcsán eközben egy egészen érdekes sajtóhír látott napvilágot, amely a jövő évi pilótapárosukra vonatkozik.