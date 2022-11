Sárvédők kerülhetnek az F1-es autókra az esős versenyeken

Évek óta problémát jelent a Forma-1-ben az, hogy lehetetlen biztonságosan esős versenyeket rendezni, a látási körülményekkel kapcsolatos problémák azonban tovább romlottak idén, amikor a 2017-ben szélesebbé tett kerekek mellé a 2022-es autók egyik új aerodinamikai tulajdonsága is párosult.

Annak érdekében, hogy jobban követhetővé váljanak az F1-es autók, a 2022-es szabályrendszert úgy alkották meg, hogy a turbulens levegőt az autók diffúzor és hátsó szárnya felfelé irányítsa, ez azonban esős pályán azt is jelenti, hogy az autók a korábbinál is nagyobb vízfüggönyt hagytak maguk mögött.

Már régóta téma, hogy az F1-nek valahogyan javítania kell az esős versenyeken, az F1 Bizottság (FIA, F1, 10 csapat, összesen 30 képviselő) pénteki ülésén pedig szóba került az is, hogy a legmostohább időjárási körülmények között, amikor kötelezővé teszik a kék oldalfalú extrém esőgumikat, az autók hátsó kerekeire ideiglenes sárvédőket szereljenek.

Amennyiben a most berendelt tanulmány bebizonyítja, hogy az egységes ideiglenes sárvédők hatékonyan javíthatnak a legnagyobb esőben is a látási viszonyokon, azokat minden esős rajt előtt kötelezővé teheti a versenyigazgatás.

Az FIA megjegyzi, hogy a céljuk az, hogy a leendő sárvédők „ne akadályozzák” a csapatok kerékcseréit, és ígéretet tettek arra is, hogy a Venturi-csatornák tulajdonságait is megvizsgálják, hogy megtudják, apró módosításokkal is javíthatnak-e az autók esős tulajdonságain.

A rossz látási viszonyok idén a 2022-es Japán Nagydíjon kerültek ismét a középpontba, miután a mezőnyből többen is elismerték, hogy a biztonsági autó mögött sem látták azt a munkagépet, amelyet Carlos Sainz autójának elszállítására küldött be a versenyigazgatóság.