Sargeant: nem izgultam túl a debütálásom, de a rajt előtt beütött a valóság

Azt ki lehet jelenteni, hogy Sargeant nem izgulta túl első királykategóriás futamát, és rendkívül meggyőzően teljesített. Már a rajtot követően több pozíciót nyert, és szépen le tudta követni Albont, akivel együtt lépdeltek felfelé a mezőnyben.

Hogy pontosan milyen érzések kavarogtak benne, arról a hétvégét követően mesélt: „A bemelegítő kör előtt kissé extra volt az egész. Őszintén szólva viszont miután elkezdődött a verseny és felvettem a ritmust, minden nagyon természetesnek érződött.”

Elmondása szerint még a gumikat is hasonlóan kellett kezelnie, mint az F2-ben, így ez is jól ment neki. „Bizonyos mértékben olyan volt ez a kopás terén, mint egy F2-es futam, ezért úgy éreztem, hogy csak azt folytatom, amit tavaly is csináltam. Igyekeztem óvni a hátsókat és tartani a tempót.”

„Úgy érzem, működési szempontból minden nagyon simán alakult, kezdve a rajttól a kerékcserének át a VSC-ig minden. Nagyon boldog vagyok amiatt, hogy én és Alex ilyen tempót tudtunk diktálni. A csapat is lenyűgözően dolgozott. A teszt után valószínűleg nem számítottunk arra, hogy így fog menni, de ez is csak azt mutatja, hogy milyen sokat dolgozott mindenki.”

Sargeant ettől persze még tudja, hogy rengeteg dolgot kell tanulnia első idénye előrehaladtával. „Rengeteget tanultam, megmutattam, hogy képes vagyok magas szinten versenyezni a többiek ellen, ez pedig rendkívül pozitív. Nehézségek azonban így is lesznek. Tudom, hogy milyen nehéz folyamatos így teljesíteni, főleg majd olyan pályákon, melyeket nem ismerek annyira.”

„Ezért fontos lesz a felkészülés, muszáj lesz keményen dolgozni, hogy megmaradjon a felfelé ívelő görbe. Én viszont tudom, hogy még több van bennnem. Még egyértelműen sok a tanulnivalóm. A csapat viszont hagyta, hogy a vezetésre koncentráljak, nem terheltek túl, és pontosan erre volt szükségem” – magyarázta az amerikai tehetség első hétvégéje alakulásáról.

És miközben a Williamsnél a vártnál jobban kezdődött az év, a Ferrarinál már ugyanez nem igaz, és most úgy tűnik, egy fontos szakembert is elvesztettek.