Sargeant: „Biztos voltam benne, hogy az álmom halott”

Sargeant 2020-ban majdnem megnyerte az F3-at a Premával, de végül három ponttal lecsúszott a győzelemről, hiszen alulmaradt márkatársával, Oscar Piastrival szemben. Ezek után 2021-ben a Charouz színeiben próbált ismét szerencsét, de akkor csak egy futamgyőzelem jött neki össze, és hetedik lett összetettben.

Ezen a ponton pedig azt hitte, elúszott a nagy álma: „Őszintén szólva biztos voltam benne, hogy az álmom halott azon a ponton. Úgy voltam vele, hogy vélhetően az LMP vagy az IndyCar útjára lépek majd. Akkor azonban meg tudtam ezzel békélni” – mondta a Williams bemutatóján Sargeant.

„Ez volt akkor a realitás, azt gondoltam, csak ez a két hely van, ahová mehetek. Az F3-as ülés igazából azért volt jó, hogy formában tartsam magam, időt üssek el vele, miközben segítem a csapatot a fejlődésben.”

2021-ben az amerikai az F3 mellett az Európai Le Mans-sorozatban és a Le Mans Cupban is ment, tehát megbízhatósági versenyeken is szerepelt. Akkor talán nem ezt tartotta a legjobbnak, de most elismerte, hogy mégis nagyon előnyös volt számára, mert sokat tanult ezekből a versenyekből.

Végül még megkérdezték tőle, mit szeretne elérni az idei szezonban, de ő kifejtette, hogy nincs konkrét célkitűzése. „Nincs értelme számokban gondolkozni. A lényeg, hogy a lehető legtöbbet akarjak tanulni, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek kell lennem, és végső soron így tudom kihozni a legtöbbet az autóból.”

