A Williams csapatfőnöke keményen fogalmazott Sargeant balesete után

A bukás az utolsó gyakorlás 14. percében történt. A hármas kanyar kijáratánál veszítette el Sargeant az irányítást autója felett, miután a nedves fűre hajtott és a szalagkorlátba csapódott. A Williams ezen a hétvégén mutatta be első komolyabb fejlesztési csomagját mindkét autóra és bár Sargeant jól van, az autó nagyon durván összetört és még ki is gyulladt. Videó itt.

Vowles a Skynak elmondta, Sargeant esésének időzítése különösen peches, mivel nem áll egyelőre sok tartalék rendelkezésükre az új alkatrészekről: „Több száz órát öltünk ezekbe a fejlesztésekbe, úgy tűnik, működik is, de nem sok van belőlük a világon. A lehető legrosszabb, amikor éppen csak bemutattuk és nem sok van még belőle, és ilyenkor teszi a falba a kocsit az ember.”

A baleset miatt komoly kétségek merülnek fel afelől, hogy Sargeant részt vehet-e az időmérőn és a Williamsnek arról is döntenie kell, hogy a sérült alkatrészeket új vagy régebbi elemekkel váltsák fel. Vowles arról beszélt, hogy mérlegelik, Sargeant régebbi alkatrészeket kapjon-e, hogy amennyiben szükséges, Alexander Albon autójára az újak tartalékja kerülhessen.

„Korlátozott számban érhetőek el, szóval ha most valami történik a másik autóval, gondoskodnunk kell róla, hogy elég tartalék legyen a parc fermében. Elsősorban ezt akarom most kiértékelni, hogy amikor parc fermé körülmények között vagyunk, mindkét autót megfelelően kiszolgálhassuk.” Hozzátette, Sargeant autón a sérülések „elég komolynak tűnnek. Az is lehet, hogy a vázat cserélni kell, szóval meglátjuk, mi lesz.”

A hétvége előtt a Williams megerősítette, hogy Sargeant nem lesz a csapat része jövőre, miután Carlos Sainzot igazolták le 2025-től. Vowles még pénteken azt mondta, az ifjú versenyző nagy lelki erőről tett tanúbizonyságot, miközben a helye a csapatnál kérdéses volt az év első felében:

„Az egyik erőssége, amit nem becsülnek eléggé, a komoly mentális szívóssága. Ekézi a média, a szurkolók, gyakorlatilag minden hétvégén. De amikor megérkezik a következő futamra, ez egyáltalán nincs ott az elméjében. Azért van itt, hogy teljesítsen és úgy készül fel a hétvégékre, ahogy kell.”

Bár Sargeant idén még nem szerzett pontot, Vowles elmondta, látja rajta a fejlődés jeleit: „Ha megnézzük az elmúlt 18 hónapot, egyértelműen látszik, hova jutott onnantól kezdve, a hibái számában, abban, hogy milyen közel van Alexhez, hogy az időmérőn hol végez, mit ér el, mennyi másodperc a hátránya a végén. Szóval jó úton halad.”

„Amiben most nagyon jó, és korábban elég gyenge volt, alapvetően, hogy hogyan építi fel a hétvégéit. Ahogy megtalálja a határokat, most már lentről kezdi és felfelé halad, nem fentről lefelé, mert ha fentről kezded kitapasztalni őket, hibázhatsz és akkor eldobsz egy edzést, ezzel pedig kockázatos helyzetbe hozod magad.”