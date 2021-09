Salo: „Mazepin majdnem olyan gyors, mint Schumacher”

Nyikita Mazepin eddig nem szerzett túl sok barátot magának az F1-es paddockban. A kisebb kategóriákban látott hozzáállását és cselekedeteit átmentette ide is, és rendszeresen összezördül csapattársával.

A Haas legnagyobb gondja azonban jelenleg az, hogy a mezőny legrosszabb autójával rendelkeznek, amellyel nem lehet igazán erős teljesítményt mutatni, ezért a két újonc igazából csak egymással tud csatázni a sor végén.

Ennek legutóbbi felvonását Monzában láthattuk, ahol Mazepin kiforgatta Schumachert a Roggiában. A szezon során pedig már többször is a kritikák kereszttüzébe került az orosz, Zandvoortban például a futamon igyekezett megtorolni a német időmérős cselekedetét, és majdnem nagy baleset lett a vége.

Vannak azonban olyanok, akik szerint Mazepin is szépen fejlődik az év előrehaladtával. Hasonlóan vélekedik Mika Salo is. Az idény elején pedig ő maga is kritizálta még a haasost, de azóta megváltozott az álláspontja.

„Akkoriban még nem tudtuk, hogy az autójuk ennyire rossz. Egyszerűen szörnyű. Nyikita sokat tanult azóta, és most már jól vezet. Minden sokkal jobb, mint az első futamon” – nyilatkozta Salo az orosz Championatnak.

Szerinte a két pilóta közötti folyamatos összetűzések is a kocsi gyenge teljesítménye miatt vannak. „Ez nem normális, hogy ennyiszer esnek egymásnak, de amikor az autó ennyire nem működik, csak a csapattársaddal tudsz küzdeni.”

„Ezért logikus, hogy szinte mindig egymás mellett vannak a pályán. Nyikita most már majdnem Schumacher tempóját hozza. Ezért kerülnek vitás helyzetekbe” – zárta gondolatát többek között a Ferrari, a Sauber és a Toyota egykori versenyzője.

