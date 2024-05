Sajtóhír: Verstappen Miami után komoly tárgyalásokba kezd a Mercedesszel

Verstappennek 2028 végéig szerződése van a Red Bull-lal, ez biztos. Ahogyan az is, hogy a szerződésében vannak bizonyos kilépési záradékok, melyek lehetővé teszik az idő előtti távozását. Bár a bikásoknál az utóbbi hetekben látszólag lecsendesedtek a kedélyek, a háttérben még mindig nagy a feszültség.

Ennek egyik jele, hogy múlt héten több neves szaklap is arról kezdett cikkezni, hogy Adrian Newey akár már a mostani szezon végén távozhat a Red Bulltól, mivel egyáltalán nincs megelégedve a Christian Horner körül kialakult helyzettel, és azzal, hogy a brit lassacskán tejhatalmat kap az istállónál és a cégnél egyaránt.

Amennyiben pedig hihetünk a német F1-Insidernek, akkor Verstappen esetében is valami hasonló a helyzet, ennek jele pedig az, hogy értesülések szerint a Miami Nagydíjat követően komoly megbeszélésre kerül majd sor Verstappenék és a Mercedes között.

A találkozón állítólag ott lesz Verstappen és az édesapja, Jos, illetve a pilóta menedzsere, Raymond Vermeulen, miközben a Mercedes részéről mindhárom nagy résztulajdonos, Toto Wolff, a Daimler elnöke, Ola Källenius és az Ineos vezetője, James Ratcliffe is tiszteletét teszi majd, ami azért jól jelzi, mennyire komolyak lehetnek a szándékok.

A holland pilóta pedig ezek után dönthet majd arról, át akar-e igazolni a Mercedeshez már 2025-ben. Ehhez persze meggyőző érvekre lesz szükség a csillagosok részéről, és nem a pénz fogja az elsődleges szerepet játszani. Verstappen állítólag biztosítékot akar, hogy a jövő évi autó jobb lesz az ideinél, és szeretné, ha vele együtt a Red Bull több fontos szakembere is csapatot váltana.

A versenyképességnek tehát javulnia kell, de úgy tudni, a Mercedes a pénzügyek terén is hajlandó nagyon magasra tenni a lécet, hiszen Verstappen a legjövedelmezőbb csomagot kaphatná a sport történetében, ennek kifizetése pedig nem lenne probléma, hiszen Hamilton több mint 50 milliós éves bére felszabadul jövőre, mellette pedig elérhető lesz az istálló által tavaly termelt profit is.

És ha ez még nem lenne elég, mostanában elég divatossá vált a nagyköveti szerepkör is, és a Mercedes is valami hasonlót szeretne kínálni Verstappennek, aki így a visszavonulása után is a márkát képviselhetné. Már arról is szó van, hogy különböző bónuszok és egyéb kifizetések révén a háromszoros bajnok akár évi 150 millió eurót is kereshetne.

Emellé jön még az, hogy a Mercedesnél állítólag a csapattagok 90 százaléka nagyon is szívesen látná az egyébként németül folyékonyan beszélő Verstappent beülni az F1-es autójukba. Sőt, a csapat még azt a Helmut Markót is örömmel alkalmazná, akivel Wolffnak híresen nem túl jó a viszonya.

Egy dolog tehát biztos: az átigazolás esélyei talán sokkal jobbak, mint azt korábban gondolhattuk, Verstappennek viszont most arról kell döntenie, hogy mit részesít előnyben: a biztos versenyképességet vagy a jövőbeli ígéreteket. A Red Bullnál minden bizonnyal jövőre is könnyedén bajnok lehetne, de ha mérgezett légkörben kell dolgoznia, akkor mégsem biztos, hogy őket választja.

Az F1-Insider végül még arról ír, hogy Verstappenék táborában meg vannak győződve róla, hogy a holland pilóta nélkül a Red Bull sem lenne ennyire jó, így ha a Mercedes kicsikét javítani tudna az autóján, akkor már jövőre a futamgyőzelmekért mehetne velük.

És akkor ott van még egy szintén rendkívül fontos tényező: a hosszabb távú kilátások. 2026-ban ugye jön a következő nagy szabályváltoztatás, és a motorok terén az ember talán inkább fogadna a Mercedes már bizonyított csapatára, mint a Red Bull nemrég elindult projektjére. Ez pedig Verstappen számára is nagyon fontos szempont lehet, még ha ő most azt is mondja, hogy nem lát problémákat a bikások fejlődésével.

Ezek lennének tehát a legfrissebb hírek, melyeket persze továbbra is érdemes fenntartásokkal kezelni. A dolgok állása mindenesetre így is azt mutatja, hogy egyáltalán nincs még lefutva, Verstappen melyik alakulatnál fog vezetni 2025-ben, és ebből a szempontból a következő hetek akár kritikusak is lehetnek.

Jos Verstappen is nyilatkozott nemrég a fia lehetséges jövőjéről, és nem éppen azt erősítette meg, hogy biztos a maradás.