Sajtóhír: Sainz átmenetileg kisebb csapathoz mehet, a végső célja a Red Bull

A spanyol versenyző szerződése az idei szezon végeztével lejár a Ferrarinál, és azt már hónapok óta tudjuk, hogy Lewis Hamilton érkezik a helyére. Hogy merre tarthat Sainz jövője, az továbbra is erősen kérdéses. Alapvetően az Audival hozták őt szóba leggyakrabban, de közben üresedés történt a Mercedesnél, és még a Red Bullnál sem betonbiztos a felállás.

Ennek kapcsán pár napja olyan hírek érkeztek, hogy Sergio Perez a következő idényre is szerződést kaphat a bikásoktól, miközben minden bizonnyal Max Verstappen is maradni fog. Sainz eközben a Mercedesszel is tárgyalt, de Toto Wolff csapatfőnök kijelentette, ők hajlandóak tovább várni a saját döntésükkel, és ha ezzel elveszítik Sainz leigazolásának lehetőségét, akkor sem lesznek túl szomorúak.

Mindez pedig azt vetíti előre, hogy Sainznak nem igazán van lehetősége közvetlen élcsapathoz menni a következő idényben, így jó esély van rá, hogy más alternatíva után kell néznie. Az Audi ajtaja persze elvileg nyitva áll előtte, de az olasz La Gazzetta dello Sport most egy másik opciót is felvázolt.

Szerintük most az a forgatókönyv is megvalósulhat, hogy Sainz a Williamshez megy, ahol egy plusz egy évre ír alá opciós joggal, aztán eldöntheti, mihez szeretne kezdeni az új szabályciklus első évében. Amennyiben pedig Perez jövőre sem teljesítene fényesen a Red Bullnál, akkor Sainz előtt ismételten megnyílhatna az út a bikásokhoz.

„A döntés már közel van” – írta az olasz lap.

Günther Steiner viszont nem érti, a Red Bull miért tartja meg Perezt...