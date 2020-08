Sajtóhír: Raikkönen vissza fog vonulni a 2020-as szezon után

Kimi Raikkonen szerződése 2020 végén lejár az Alfa Romeonál, és az Inside Racing értesülései szerint 2007 világbajnoka nem fogja meghosszíbbítani a szerződését egy újabb évre.

Amennyiben így lesz, Kimi 18 szezonnal a háta mögött fog elbúcsúzni a Forma-1-től, ahol 2001-ben mutatkozott be a Sauber színeiben, ahol az Alfa Romeo név alatt most is versenyez.

Mielőtt még visszavonul, Raikkonen idén megdöntheti Rubens barrichello rekordját, és a legtöbb futamon részt vevő pilóta lehet, a brazil pilóta 322 versenyen rekordját az októberi Eifel Nagydíjon állíthatja be, és akár 329 versennyel is zárhat, ha 18 versenyes lesz a naptár.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A finn Iceman helyére a jelenlegi mezőnyből Sergio Perez lehet esélyes, akinek hiába van szerződése a Racing Pointnál, Sebastian Vettel könnyen kidúrhatja a mexikóit, aki a hétvégén nem versenyez Silvertstone-ban, miután pozitív lett a koronavírus-tesztje.

Az F2-ből Mick Schumacher, és akár Robert Shwartzman is esélyes lehet a Ferrari fiókcsapatjaként is működő Alfa Romeo egyik ülésére.

Pierre Gasly elmondása szerint ugyanúgy kérte, hogy cseréljék le a versenymérnökét, mint Alex Albon, azt mégse kapta meg.

