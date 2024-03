Sajtóhír: Jos Verstappen nem lesz jelen Szaúd-Arábiában a Horner-ügy közepette

Bár Hornert múlt héten felmentették az ellene zajló vizsgálat végén, a körülötte kialakult helyzet ezek után sem csillapodott. Ehhez nagyban hozzájárult az az e-mail, melyet csütörtökön küldtek szét a média képviselőinek, illetve az F1 és az FIA vezetőinek is.

Ebben az e-mailben rengeteg állítólagos bizonyíték található Horner ellen, bár azok hitelességét senki sem erősítette meg. Eközben nagyon úgy tűnik, hogy a háromszoros világbajnok holland pilóta édesapja keményen összerúgta a port Hornerrel, és kijelentette, hogy amíg a brit vezeti a Red Bull istállóját, addig nem lesz nyugalom, és fennáll a kockázata annak, hogy a csapat szétrobbanjon.

„Játssza az áldozatot, miközben ő az, aki a problémákat okozza” – mondta Jos Verstappen. A páros ráadásul a Bahreini Nagydíj pénteki napjának végén állítólag hevesen vitázott is egymással, ami szintén azt jelzi, hogy nagyon nincs meg köztük az egyetértés.

És ha ez még nem lenne elég, a pletykák szerint Jos a baráti körének arról beszélt, hogy fia elhagyja a Red Bullt, ha továbbra is Horner marad a csapatfőnök. Mindezek után most úgy tűnik, Jos körül is kezd kicsikét forró lenni a levegő, és az ESPN úgy értesült, hogy a korábbi F1-es pilóta emiatt nem is fog elutazni Dzsiddába.

Mindez pedig azért is érdekes, mert Verstappen édesapja igen gyakori vendég a paddockban, és szinte minden futamra elkíséri fiát. Most azonban úgy tűnik, szívesebben kerülné el a média képviselőit és a felé irányuló kérdések áradatát.

Miközben Hornert tisztázta a független ügyvéd, tényleg nagyon úgy tűnik, hogy az egész eset egy nagyon komoly belharcba ment át a Red Bullnál, és az istálló nemhogy nem mutat egységet, de látszólag egyre jobban kezd szétszakadni. A pályán viszont nem sok gondjuk akadt eddig, de jelenleg erre szinte amúgy sem kíváncsi senki…

Amire viszont mindenképpen kíváncsiak lehettek, az egy újabb kezdődő botrány, melynek főszereplője ezúttal az FIA elnöke.