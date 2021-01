Sajtóhír: a Red Bull közel került a Honda-motorok átvételéhez

A tárgyalások felgyorsulása éppen jókor jöhet a feleknek, hiszen ismét szó van arról, hogy idővel befagyasztanák a Forma–1-es motorok fejlesztését. A Honda kiszáll a sportágból az idei év végén, a Red Bull, valamint testvércsapata, az AlphaTauri pedig így motor nélkül maradna.

A bikások állítólag igen szoros partnerséget alakítottak ki a Hondával, mióta ők váltak a Toro Rosso motorbeszállítójává még 2018-ban. A Milton Keynes-i istálló továbbra is szeretné használni a japánok motorjait, de ehhez az is kellene, hogy a rajtrács többi tagja beleegyezzen a motorok befagyasztásába.

Ugyan a megbeszélések ezzel kapcsolatban elhalkultak, a The Race most arról számolt be, hogy ismét terítékre került a befagyasztás, és legalább két fél szerint nincs már olyan messze az esetleges megoldás.

A Ferrari és a Red Bull azt szeretné, ha a lemaradásban lévő gyártók valamilyen módon még felzárkózhatnának, a Mercedes és a Renault viszont ellenzi ezt a lehetőséget. Azóta viszont már állítólag túlléptek ezen ellentéteken, így továbbra is folynak a tárgyalások a részletekről.

A Red Bull és a Honda közötti megbeszélések is sínen vannak, ráadásul valószínű, hogy a motorgyártó bizonyos emberei a 2021-es kivonulás után is az osztrákok mellett maradnak, hogy megkönnyítsék az átállást.

A Honda F1-es projektjének vezetője még decemberben a következőket mondta: „Nagyon nehéz hirtelen elköszönni 2022 első futamán, Melbourne-ben. Szerintem szükségük lesz valamiféle segítségre. Azt nem tudom, hogy milyen hosszan vagy hogy mekkorára. Mi viszont támogatni fogjuk őket valamilyen formában” – fogalmazott akkor Maszasi Jamamoto.

