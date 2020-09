Sajtóértesülések szerint a Toszkán Nagydíjon bemutatkozhat Mick Schumacher!

Sajtóértesülések szerint a német RTL-en szerda délután fogják bejelenteni, hogy Mick Schumacher hivatalosan is bemutatkozik a Forma-1-ben. A Formula 2-ben remekül szereplő pilóta az első szabadedzésen kaphat majd szerepet.

Az előzetes információk szerint Schumacher másfél órát kap majd vagy az Alfa Romeónál, vagy a Haasnál, ezek azok a Ferrari-ügyfelek, ahova megállapodás szerint előzetes tesztelésre küldhetik a fiataljaikat a szabadedzéseken.

Michael Schumacher fiának jó szezonja van idén, bár tavaly igencsak küszködött a Forma-1 előszobájának tekintett sorozatban, idén már futamokat is nyert és második helyen áll a világbajnoki összetettben.

A Prema versenyzője mindössze egy hat pontos különbséget kell ledolgoznia a szintén a Ferrari utánpótlás-programjába tartozó brit Callum Ilottal szemben, erre pedig még három hétvégéje van.

Jó esély mutatkozik arra is, hogy a 22 éves pilóta akár jövőre a Forma-1-ben versenyezzen. Az Alfa Romeo könnyen elbúcsúzhat a visszavonulását fontolgató Kimi Raikkönentől és a nagy áttörést nem mutató Antoni Giovinazzitól, míg a Haasnál is szólnak arról pletykák, hogy Romain Grosjean és akár Kevin Magnussen is távozhat.

