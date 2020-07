Sajtó: Vettel és az Aston Martin tárgyalhat egymással, de még nincs megállapodás

Nagyon úgy tűnik, hogy Sebastian Vettel előtt a Mercedes ajtaja bezárult, legalábbis 2021-re, mert a hírek szerint megállapodás született a csapat és Valtteri Bottas között. Lewis Hamilton maradása pedig még ennyire sem lehet kérdés.

Vettel opciói korlátozottak, de annál jobbak, mert még mindig pletykálnak arról, hogy a Red Bullnál és az Aston Martinál is lehet lehetősége, független attól, hogy hivatalosan mindkét csapat azt mondta, a jelenlegi pilótákkal számolnak.

Most főként az Aston Martinról írnak, és a világ egyik legelismertebb csatornája, német RTL is ennek kapcsán számolt be pár érdekes részletről. Gerhard Berger, a korábbi F1-es versenyző a Servus TV-nek úgy nyilatkozott, hogy az Aston Martin valóban egy alternatíva lehetne Vettel számára, ahol akár versenyeket is nyerhetne.

A Racing Point nagyon erős lehet ebben és a következő szezonban, míg 2022-től talán még gyorsabb az új szabályok miatt. Stroll egy több mint kiváló üzletember, akinek nagy tervei vannak a csapattal, melyből top-istállót akar faragni és még sikeresebbé tenni az Aston Martint az autóiparban.

Vettel továbbra is szívesen maradna a Forma-1-ben, emiatt is lehetett fájó számára, hogy a Ferrari még csak ajánlatot sem adott neki. Nem zárta ki a távozás lehetőségét sem, de egyértelművé tette, hogy a pénz nem játszik szerepet a terveiben, az azonban már inkább, hogy egy versenyképes csomagot akar.

Sergio Perez, Racing Point, settles into his seat Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Eközben a szintén neves, elismert és nagy múlttal rendelkező Bild jelentése szerint a felek tárgyalnak egy lehetséges szerződésről, amiből megállapodás születhet. A német RTL úgy tudja, hogy a felek még nem állapodtak meg egymással. Azt azonban nem tudni, hogy mit hoznak a következő hetek...

A Racing Pointnál mindkét versenyzőnek érvényes szerződése van. Mi történne abban az esetben, ha a csapat megállapodást kötne Vettellel? Kinek a helyét vehetné át? Lance Stroll maradására messze több lehet az esély, aki egyrészt sokkal fiatalabb, mint Sergio Pérez, másrészt Lawrence Stroll fia, aki a többségi tulajdonos.

A Bild arról is ír, hogy a 30 éves versenyző szerződésében van egy végkielégítési záradék, ami július 31-ig használható fel. Ez pedig egy magas egy számszegyű milliós összeget jelenthet, cserébe a szerződés felbontásáért.

Otmar Szafnauer, a Racing Point főnöke csábítónak nevezte, hogy egy négyszeres világbajnokkal hozzák őket szóba, de ezzel a lendülettel hozzá is tette, hogy hosszú távra szóló szerződéseik vannak a pilótáikkal, így emiatt logikus, hogy nincs helyük 2021-re.

Ez a logika a következő napokban és hetekben megváltozhat, más irányt vehet. A nagy kérdés, hogy mi lenne Pérezzel? A mezőny egyik legnagyobb tapasztalattal bíró versenyzője, aki emellett konstans és nagyon gyors, valamint komoly összegek állnak mögötte, és nagyon izgatott az Aston Martin projektje miatt, és régóta versenyez a csapatnál, aminek a megmentésében szintén részt vett.

