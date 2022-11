Sajtó: Megvan, mikor jelenti be második pilótáját a Haas

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner már utalt arra, hogy mikor fog kiderülni, ki fog náluk versenyezni Kevin Magnussen mellett a Forma-1 2023-as szezonjában, Brazíliában arról beszélt, reményei szerint „az Abu Dzabi Nagydíj előtt már kiderül” ez.

Most sajtóinformációk alapján a dátum is kiderülhetett: november 15., kedd. Legalábbis ezt írja a svájci Blickre hivatkozva a Motorsport-Total, akik azt is tudni vélik, hogy az amerikai csapat Nico Hülkenberget szerződtette Mick Schumacher helyére.

Hülkenberg leigazolása nem lenne meglepetés, már jó ideje keringenek a pletykák arról, hogy Schumacherrel nem számolnak hosszú távon a csapatnál és hogy a Forma-1-ben 2019 vége óta csak az Aston Martin/Racing Point tartalékaként négy versenyen esélyt kapó honfitársa válthatja.

Schumacher számára tehát egyelőre úgy tűnik, vége a Forma-1-es kalandnak, legalábbis közvetlenül, mivel arról is pletykálnak, hogy ő lehet a Mercedes tartalékpilótája, ha Daniel Ricciardo nemet mond nekik, de még arra is van halvány esély, hogy a Williams őt válassza, ha Logan Sargeantnek nem sikerül összeszednie a szuperlicencéhez megfelelő pontokat.

