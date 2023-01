Sajtó: Ezt a szerződést kínálta a Mercedes Hamiltonnak

Hamilton jelenlegi szerződése a 2023-as szezon végén jár le, de a hétszeres világbajnok már többször is kijelentette, hogy továbbra is a Forma-1-ben szeretne maradni. A brit versenyző 2013 óta van a Mercedesnél, sikerei nagy részét a turbóhibrid korszak alatt itt érte el, Toto Wolff csapatfőnök pedig korábban arról beszélt, hogy a télen leülnek összeütni egy megállapodást.

A francia, sporton belüli üzleti hírekkel foglalkozó lap, a Sportune tudni véli, hogy Hamiltonnak egy évi 70 millió eurós, azaz 27 milliárdos szerződést kínáltak, ami jelentős emelkedés lenne mostani, évi 45 millió eurós béréhez képest, azonban kikerült belőle az egyéni világbajnoki cím megszerzéséért járó 25 millió eurós bónusz.

A francia cikk szerint a Mercedes ajánlata a 2024-es és 2025-ös idényekre szól, azaz Hamilton két év alatt 140 millió eurót zsebelne be és a 40-es éveit is Forma-1-es pilótaként kezdené meg – most januárban ünnepelte 38. születésnapját.

A bér nagy részét a csapat szponzora, az Ineos fizetné, melynek egyharmadnyi tulajdonrésze van a Mercedes Forma-1-es alakulatában, egészen pontosan 90%-át tennék össze a versenyző bérének, ebbe pedig beletartoznak alapítványának, a Mission 44-nek való adományok is.

A pénzügyi megállapodás mellett Hamilton a hírek szerint a Daimler nagykövete is szeretne lenni, ezért pedig cserébe további 25 millió eurót kaphat.