Sajtó: A Ferrari kiszállt, négy csapat érdeklődik Newey iránt!

Bár nemrég egy interjúban bejelentette, hogy még egy kihívást vállal, de jelezte azt is, hogy szeretné kipihenni magát. Mindenesetre 2025 tavaszától szabadon igazolható és ha egy rivális szeretné a szakértelmét a 2026-os, megváltozott szabályrendszer szerinti autó megalkotásához, akkor azonnal le kéne csapni rá.

Eleinte úgy tűnt, hogy a Ferrari és Newey között már küszöbön van a megállapodás, de ezt később mind ő, mind menedzsere, Eddie Jordan cáfolta. Most egy új cikkben az Auto, Motor und Sport már konkrétan azt állítja, a maranellói gárda már nem is akarja leigazolni a tervezőgurut.

A lap szerint azonban a McLaren és a Williams is kapcsolatba lépett vele. Mindkét csapattal van múltja, 1991 és 1996 között a Williamsnél dolgozott, majd innen a McLarenhez igazolt, akiknél 2005-ig maradt, majd a Red Bull következett a karrierjében. Mindhárom csapattal van bajnoki címe.

Két másik név is felmerült azonban, az AMuS szerint ugyanis a Mercedes és az Aston Martin is megkereste őt. Utóbbi csapat esetében ez érthető, Fernando Alonso és Lance Stroll csapata látványosan megakadt, így a McLaren és a Ferrari, de lassan a Mercedes is el fog húzni tőlük.

Ami a Mercedest illeti, ott a jelenlegi műszaki igazgató, James Allison már jelezte, nem zárkózik el Newey leigazolásának ötletétől.