Sajnos ki kell mondani: a Red Bull rossz vesztes, vélekedik Herbert

A Szaúd-arábiai Nagydíj igazi ellentmondásokkal teli viadal volt, ahol már jól lehetett látni, hogy az idei küzdelem elért egy bizonyos pontot, és egyik fél sem feltétlenül akar ragaszkodni a szabályossághoz és a sportszerűséghez.

Az egymásra mutogatás és a másik bemocskolása talán most érte el csúcspontját, de miután leült a verseny pora, a végén lényegében minden téren Lewis Hamilton és a Mercedes került ki belőle győztesen.

A korábbi pilóta, Johnny Herbert pedig elmondta, hogy érzése szerint a Red Bull oldalán nem játszottak fair módon, és kifejtette azt is, hogy mit kéne csinálnia az FIA-nak, hogy elkerüljék a finálé elmérgesedését.

Ő azt tartaná a legjobbnak, ha Michael Masi külön leülne Verstappennel, Hamiltonnal, Wolff-fal és Hornerrel is, és elmagyarázná nekik, hogy mit vár tőlük ezen a hétvégén. „Szerintem sokkal több hangsúlynak kéne kerülnie arra, hogy a versenypálya a fehér vonalak között van. Erre már Lewis is utalást tett, és a szabálykönyvben is ez szerepel.”

„Ezeket muszáj lenne tisztázni, mert így jóval könnyebben kontrollálhatják, hogy mi zajlik a pályán. Emellett pedig Christiant és Totót is le kéne ültetni, mert Christian viselkedése több szempontból is tiszteletlen volt Lewisszal, Totóval, az F1-gyel és Masival szemben is” – mondja Herbert.

„Nem hangzik valami túl jól, de ki kell mondani: a Red Bull rossz vesztesnek tűnik. Ez egy szörnyű része a sportnak, de ha ezt ki tudjuk venni, akkor a pályán nyújtott teljesítmény továbbra is ott van, Lewis pedig a nyolcadikra megy, ami csodálatos, mert sosem gondoltam volna, hogy valaki valaha is közel kerülhet Michaelhez [Schumacher].

Ecclestone kiállt Verstappen mellett