Sainzot nem zavarja, ha kinevetik

Májusban látott napvilágot a hír, hogy a McLaren spanyol versenyzője a következő évtől a Ferrari alakulatát erősíti, miután két éves szerződést írt alá az olaszokkal. Carlos Sainz a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel helyét veszi majd át.

A Ferrari nehéz helyzetbe került az idei év során, a legendás istálló jelenleg mindössze a hatodik helyet foglalja el a konstruktőrök bajnokságában. Míg a Scuderia tavaly az élmezőnyben vívta csatáit, idén a középmezőny csapatai ellen kell helyt állniuk.

A Ferrari idei riválisai közé tartozik Sainz jelenlegi csapata, a McLaren is. A wokingi alakulat hosszú idő után legjobb szezonját teljesítve jelenleg a 3. helye áll a csapatok pontversenyében, 32 ponttal megelőzve a Ferrarit.

A világbajnokság állását látva sokakban felmerül a kérdés, jó döntést hozott-e Sainz akkor, amikor a csapatváltás mellett döntött. A közösségi médiában számos mém született, ami a spanyol átigazolásán élcelődik.

Sainz elmondása szerint csak nevet ezeket a vicceken, melyeket nem vesz magára. Sokszor kifejezetten élvezi az internet világában fellelhető, rajongók által készített vicces tartalmakat.

„Hadd nevessenek, amennyit csak akarnak” – mondta Sainz a Motorsport.comnak.

„Néhány vicc szerintem kifejezetten vicces. Néhányaknak sok szabadidejük van, és ilyenkor efféle vicces ötletekkel állnak elő. Én is nevetek rajtuk.”

„Ha a viccek középpontjában én, vagy más versenyzők állnak, én vagyok az első, aki nevet rajtuk. Szórakoztatnak.”

Carlos Sainz Jr., McLaren in the paddock with a football

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images