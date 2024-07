Sainznak mégis van esélye a Mercedesnél? – Antonellinek „meg kell tanulnia úszni”

Mivel Antonelli minden bajnokságban győzni tudott, ahol elindult, sokan őt tartották az idei F2-es idény egyik fő esélyesének. Egyelőre azonban ettől nagyon messze van, hiszen nem úgy alakult számára a kategóriaváltás, mint arra a legtöbben számítottak, ennek egyik oka pedig az, hogy Prema sem tudott jól alkalmazkodni a megújult F2-es autókhoz.

Az olasz tehetség egyébként jelenleg kilencedik a pontversenyben, 20 egységgel megelőzve csapattársát, Oliver Bearmant. A brit jövőre azonban már ennek ellenére F1-es versenyző lesz, hiszen a Haas a Brit Nagydíj előtt jelentette be a szerződtetését.

A Mercedes eközben továbbra is azt szeretné, hogy Antonelli fellépjen a királykategóriába, Toto Wolff csapatfőnök korábban pedig úgy nyilatkozott, hogy egy fiatallal szeretné pótolni a távozó Lewis Hamiltont. A csapatfőnök most azonban megemlítette, hogy a 17 éves versenyzőnek „a mély vízben is teljesítenie kell”, és „meg kell tanulnia úszni”.

A spanyol Mundo Deportivónak pedig arról beszélt Wolff a hét korábbi szakaszában, hogy Sainz „egyértelműen opció” 2025-re. „A szezon kissé trükkös volt Antonelli számára az F2-ben, és a csapat is tisztában van azzal, hogy nem megy nekik. Az előző hétvége azonban egészen jó volt. A tempója erős volt, a rajtoknál viszont még van mit tanulnia.”

„Komoly nyomás nehezedik rá. Sokat beszéltek róla. A kisebb szériákban és a gokartban is olyan eredményeket ért el, mint szinte senki, és alapvetően jól kezelte eddig a nyomást. Ahogy azonban az édesapja mondja, egy bajnoknak meg kell tanulnia a mély vízben is teljesíteni, és muszáj megtanulnia úszni.”

„A pilótapiac jelenleg elég dinamikus és érdekes. Néhány versenyzőnek és néhány csapatnak több lehetősége is van. És ahogy Bernie [Ecclestone] szokta mondani: »Múlt héten ezt gondoltam, ezen héten viszont már azt gondolom.«”

James Vowles, a Williams csapatvezetője eközben elmondta, hogy náluk nincsen konkrét határidő a döntés meghozatalára, a végső fejleményekre pedig nagyjából két hónap múlva számíthatunk. Hogy végül náluk köt-e ki Sainz, azt persze nem tudni, hiszen a csapatnak állítólag kezd elege lenni abból, hogy a spanyol képtelen döntést hozni.

Ennek kapcsán Wolff azzal viccelődött, hogy Vowlesnak biztosan van „B és C-terve is”, amennyiben nem tudják megszerezni Sainzot, mire a Mercedes korábbi stratégiája azt mondta, hogy ő már az „Y és Z-tervnél” jár. „Sok a mozgó alkatrész ebben az egészben, a világ pedig nem látja az összeset, de a végén minden értelmet nyer majd” – fogalmazott Vowles.

Az olasz sajtó időközben úgy tudja, hogy Sainz valójában már meghozta a fontos döntést...