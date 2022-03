Sainznak jó esélye volt a pole-ra, de végül nem tudta összerakni a nagy kört

Az időmérő előtt azt várhattuk, hogy vélhetően a Red Bull és a Ferrari fog csatázni egymással a legjobb helyekért, ez pedig be is igazolódott végül, hiszen a két istálló négy pilótája fog holnap felsorakozni az első két sorba.

Sainz természetesen részben volt csak elégedett az eredményével, hiszen ugyan komoly fejlődést mutatott be a hétvége elejéhez képest, most mégis csupán hatezreddel maradt el Max Verstappentől, és Leclerc-től is alig egy tizedmásodpercet kapott.

Összességében viszont így is inkább elégedettnek tűnt, mert eleinte nem gondolta volna, hogy ő is harcba szállhat élete első pole-jáért. „Volt még egy tized, amelyet Charles ki tudott hozni az autóból.”

„Ennek ellenére eléggé boldog vagyok a hétvége folyamán elért javulással, mert korábban még küszködtem az autóval. Végig félmásodperces lemaradásban voltam, és nem tudtam pontosan, hogyan is kellene vezetnem.”

„Szóval már az is remek hír számomra, hogy egyáltalán esélyem nyílt a pole pozícióért csatázni. Az első körben jó időt sikerült összeraknom, az utolsó tizedet ugyanakkor már nem tudtam kiautózni, így Charles megérdeml a sikert, mert végig gyorsabb volt nálam” – mondta Sainz az időmérő leintése után.

Végül még elmondta, hogy az új autók miatt még sokat kell arra figyelnie, hogy miként vezeti az autót, és miként tudja belőle kihozni a maximumot, de ennek ellenére újra kihangsúlyozta, hogy a hétvége kezdetéhez képest mennyit lépett előre, és holnap természetesen szeretne harcban lenni a győzelemért.

