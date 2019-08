Sainznak is furcsa, hogy az ötödik hellyel nem elégedett

A Német Nagydíj elképesztő forgatagából Max Verstappen jött ki győztesen, Sebastian Vettel a 20. helyről lépett előre a másodikra, míg a zavarosban halászók tömegéből Daniil Kvjat hozta ki a dobogó alsó fokát. Utóbbira többen is pályáztak a hockenheimi futam hajrájában, Carlos Sainz Jr. is, aki végül ötödik lett. A McLaren az elmúlt versenyeken rendre az élmezőny mögött végzett, ezúttal ez viszont nem volt elég a spanyol számára.

"Nehéz értékelni ezt a versenyt, mert annyi minden történt. Nem is tudom, pontosan hogy alakultak a dolgok. Az ötödik hely jó, mégis keserű élmény, mert meglehetett volna a dobogó" - értékelte a futamot Sainz, aki szerint a McLaren jó taktikát követett a versenyen. "Azok, akik a mezőny végén voltak, megkockáztathatták a száraz abroncsokat, de mi az ötödik helyen voltunk, megkérdeztem, és azt mondták, hogy mi sokat bukhatunk."

"A lehető legjobb döntéseket hoztuk meg, de ezúttal azok nyerték a legtöbbet, akiknek nem volt vesztenivalójuk" - mondta Sainz. "Végig elöl voltunk, és nagyszerű volt, hogy a Ferrarival és a Mercedesszel küzdhetünk különböző körülmények között. Nagy nyomást helyeztem Bottasra, de Strollt nem tudtam megelőzni. Nem tudom, miért, de amikor száradni kezdett a Ferrari felgyorsult."

"Jól startoltam, de hirtelen semmit sem lehetett látni, aztán a 7-es kanyarban előztem is, de kicsit vissza is estem. De nem kellett kockáztatni, ez egy hosszú verseny volt. Könnyen el lehetett veszteni az autót, volt, aki felhoz csapta az autót, volt, aki csak megpördült. Összességében furcsa érzés, hogy nem teljesen vagyok elégedett az ötödik hellyel" - jelentette ki Sainz.

"Ma kisebb hátsó szárnnyal mentünk, mint a közvetlen riválisok, de emiatt nehezebb volt felmelegíteni a gumikat. De jól sikerült ezt kezelni, talán az újraindulásokat volt nehezebb a dolgunk. A futam közepén pedig talán mi voltunk az egyedüliek, akik nem váltottunk sima gumikra. Elkezdett esni, és én úgy gondolom, hogy ez végül nagyon jó döntés volt. Ez egy pozíciót jelentett akkor" - mondta Sainz, aki azt is elmondta, hogy ő döntött amellett, hogy nem megy ki a sima gumikért.

"Én akartam így, mert azt mondtam, hogy szerintem túl vizes a pálya, és a sisakomon folyamatosan cseppeket láttam. Ez volt a jó döntés a jó időben, de utólag látni, hogy Kvjat végzett a dobogón, és Stroll is előttem zárt, keserű érzés, mert meg lehetett volna szerezni a dobogót. De úgy gondolom, hogy ennek tudatában sem csináltunk volna semmit sem máshogy" - mondta Sainz.

A pályán több versenyző is nehezen birkózott meg a csúszós felületekkel, és falhoz is csapták az autót, Sainz megúszta. "Az egyike voltam azoknak, akik megúszták, hogy falhoz csapják az autót megcsúszásuk után. Ez a tényező a nézőknek nagyobb izgalmat jelentett, de mi megfizettük az árát" - mondta a spanyol, akit arról is kérdeztek, hogy a negyedik konstruktőri helyért folytatott küzdelemben a Renault több eséllyel pályázott pontokért, végül a Renault pont nélkül zárt.

"Nico is ott dobta el az autót, ahol többen is, én éppen emiatt nem akartam először sima gumikat feltetetni. Végül Kvjat és Stroll végzett előttünk, és ez jobb, mert ők nincsenek a közvetlen közelünkben" - zárta értékelését Sainz.

