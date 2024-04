Sainznak "azzal kell túlélnie, amije van"

Sainz az ötödik, csapattársa, Charles Leclerc a hetedik helyre kvalifikálta magát, a Ferrarik ugyanis nem tudták rendesen bemelegíteni a gumikat a pénteki sprintidőmérő esős végjátékában. Leclerc ki is csúszott az eső kezdetekor, a kormánymű meg is hajlott, de Sainz elmondása szerint ez vele is megtörténhetett volna:

„A köztes esőgumikon túl sokat álltunk a bokszutca végén, lehűltek és mind Charles, mind én szenvedtünk a felvezető körön a felmelegítésükkel. Szerencsém van, hogy nem csúsztam ki én is. Nem volt jó az SQ3, de szerintem az ötödik hellyel némileg mentettem a helyzetet. Nagyon nehéz pálya ez ahhoz, hogy egyből időmérőt fussunk” – mondta a spanyol.

Azonban mivel nem sok idő jutott a Sanghajba való visszatérés alkalmával a gyakorlásra, Sainz a száraz pályán sem tudta szája íze szerint beállítani az SF24-et, ezért nincsenek nagy elvárásai a szombat délelőtti sprintre, ami vélhetően száraz lesz, de az új parc fermé-szabályoknak hála a csapatok ismét tudnak az autóikon dolgozni a vasárnapi futam időmérőjét megelőzően.

„A sprintverseny reggel lesz, aztán megnyílik a parc fermé és dolgozhatunk az autón. Szeretném, ha állítgatnánk pár dolgot az autón a sprintverseny után, mert nem valami kényelmes. Van pár ötletem, mivel javíthatnánk az időmérőre. A sprinten viszont azzal kell túlélnem, amim van és az ötödik helyről harcolni.”

Leclerc a kicsúszásáról a következőképpen vélekedett: „Nagyon nehéz volt működésre bírni a gumikat, próbáltam kicsit agresszív lenni, de nyilván a nyolcasban eldobtam. Az kicsit beleszólt az időmérőbe, mert a kormánymű kicsit meghajlott, de összességében nem hiszem, hogy bármi csoda történt volna, sokkal többet nem tudtunk volna tenni.”

Az időmérő összefoglalóját itt olvashatjátok.