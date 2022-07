Sainzé az utolsó spielbergi szabadedzés, összerakták a Mercedeseket

Rendhagyó módon az időmérő edzés után rendezték meg az Osztrák Nagydíj második szabadedzését, ez persze aligha meglepő, hiszen sprintversenyt tartanak szombat délután, így már tegnap túlestek a pilóták a kvalifikáción.

Ezzel együtt, vagy ennek ellenére, mindenkinek fontos lehetett a második szabadedzés, hiszen akadtak olyan alakulatok pénteken, amelyek különböző problémákkal küzdöttek és azok számára is hasznos lehetett a szombat délutáni egy óra, akik a versenyszimulációkat szerették volna elvégezni.

A legnagyobb kérdés az lehetett az FP2 előtt, hogy a Mercedesnek sikerül-e összeraknia a két W13-ast, miután Lewis Hamilton és George Russell is összetörte az autót az időmérő edzésen. Russell viszonylag gyorsan megérkezett a pályára, Hamilton viszont még a szabadedzés felénél sem ült az autójában és a szerelők serényen dolgoztak a gépen.

A McLarennek is volt mit kozmetikáznia a tragikus pénteki nap után, Lando Norris fékproblémákkal, Daniel Ricciardo a DRS-ével küzdött az FP1 és a kvalifikáció során és már az is jó hírnek számított a wokingi alakulat háza táján, hogy kihajthattak a spielbergi pályára szombaton.

Az FP2 elsősorban arról szólt, hogy a versenyzők igyekeztek minél hosszabb etapokat teljesíteni, a leggyorsabbnak pedig ezúttal is Max Verstappen tűnt, a Red Bull pole pozíciót szerző versenyzője folyamatosan javított az idején a közepes keverékű abroncsokon és nem is nagyon próbálkozott a lágyakon.

Az Alpine-ok a szabadedzés feléig ki sem hajtottak a garázsból, ám Fernando Alonso és Esteban Ocon is megmutatta, ezen a napon is megvan a tempójuk. A francia mindössze 49 ezreddel maradt el Verstappentől, Alonso pedig közvetlenül követte őt, ráadásul ugyanazon a közepes keverékű gumikon, amelyeken a regnáló világbajnok is körözött.

A pénteki kvalifikáción jó rajtpozíciót szerző Haasok versenytempója viszont kissé lassúnak tűnt, a lágy keverékű Pirelliken sem tudott igazán jó köröket teljesíteni Kevin Magnussen és Mick Schumacher sem a versenyszimuláció során.

Szűk negyed órával a gyakorlás vége előtt Lewis Hamilton is megérkezett a spielbergi aszfaltcsíkra, a hétszeres világbajnok autóján kasztnit és váltót kellett cserélni, a Mercedes szerelői pedig hősies munkát végeztek a garázsban, összerakták a legódarabokat, ahogy Toto Wolff fogalmazott.

A Ferrarinál némi aggodalomra adhatott okot, hogy az FP2 egy bizonyos szakaszában Charles Leclerc kisebb motorproblémára panaszkodott, de a monacói folytatni tudta a gyakorlást és jókora távolságot pakolt az F1-75-be, 40 körrel fejezte be a szabadedzést, amit Carlos Sainz Jr. nyert meg.

Az Osztrák Nagydíj szombati sprintfutamát 16.30-tól rendezik, a versenyt természetesen élőben közvetítjük szöveges formában a hu.motorsport.com-on!

