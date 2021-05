Vettel a Red Bull-lal elképesztő sikereket ért el, hiszen egymás után négyszer tudott bajnok lenni, ez pedig csak nagyon keveseknek adatott meg. Miután azonban a Ferrarihoz igazolt, nem sikerült tovább bővítenie az elsőségeinek számát, hiába volt harcban 2017-ben és 2018-ban is a végső győzelemért.

Ráadásul az utóbbi két évben jelentősen romlott a megítélése is, hiszen Charles Leclerc mindkét közös szezonjukban jobb volt nála, és most az Aston Martinnál sem sikerült egyelőre magára találnia. Carlos Sainz ettől függetlenül így is jó véleménnyel van Vettelről.

„Már régóta ismerem Sebet, és mindig is egyfajta referenciapontot jelentett számomra a karrierem szempontjából. Hosszú órákat töltöttem a Red Bullnál a szimulátorban, miközben ő a világbajnoki sikereit aratta, és rengeteget tanultam tőle, mind a pályán lévő, mind a pályán kívüli dolgokról” – nyilatkozta Sainz a repubblica.it-nek.

Még több F1 hír: Steiner legfőbb tanácsa Schumachernek és Mazepinnek Monacóra

„Ő mindenképpen az egyik legjobb pilóta, aki ebben a sportágban megfordult, és mindig is példaképként fogok rá tekinteni sok szempontból.” Vettel mentségére talán el lehet mondani, hogy Leclerc a mezőny egyik legjobbjává nőtte ki magát, aki ellen nincs könnyű dolga a mindenkori csapattársának.

Most Sainzon a sor, hogy felvegye vele a versenyt, de a spanyol nem aggódik emiatt. „Ez a Forma–1. Itt a világ 20 legjobb pilótája megy, és idővel elkerülhetetlen, hogy ellenük menj, ha világbajnok akarsz lenni, még ha a csapattársadról is van szó. Ez is része a játéknak. Ha félsz megmérkőzni egy versenyző ellen, akkor ez a sport nem neked való.”

Ez azonban nem az első eset, hogy Sainz egy kiváló versenyző ellen mehet egyazon csapatban, hiszen első F1-es évében Max Verstappen csapattársa is volt a Toro Rossónál. Visszatekintve azokra az időkre, a Ferrari pilótája elmondta, hogy a fiatal versenyzők között mindig is egészséges volt a versengés.

„A versengés folyamatos volt, de mindig egészséges módon zajlott. Mindenáron meg akarod mutatni magad, és amikor beszállsz az autóba, akkor le akarod győzni a többieket. Tudván, hogy milyen nehéz F1-es ülést szerezni, mindig attól félsz, hogy nem fog sikerülni. Ha azonban elhatározod magad, keményen dolgozol és hiszel a tehetségedben, akkor a félelmek eltűnnek.”

Bottasnak az idei Mercedes a kedvenc autója