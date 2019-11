Sainz úgy is extrém boldog, hogy nem ünnepelhetett a dobogón

A McLaren spanyol versenyzője nagyon komoly hullámvasutazás után lett dobogós, de mégsem ünnepelhetett életében először a pódiumon. Ugyanis Lewis Hamiltont a hajrában elkövetett szabálytalansága miatt megbüntették, így Carlos Sainz lépett előre, ám mire ez kiderült, a dobogós eredményhirdetésnek már vége volt.

Aztán kiderült, hogy még így sem lehet felhőtlenül boldog Sainz, ugyanis hiába lépett előre, őt is a büntetés réme fenyegette. A spanyolt a sárga zászlós szakaszban a DRS használata miatt vizsgálták, ám végül felmentették, és hivatalosan is harmadik helyen végzett. Erről ő maga tweetelt. "PÓDIUM! Egy kicsit furcsa, hogy nem lehettem ott a dobogón, de így is extrém boldog vagyok. A mai verseny hihetetlen volt, az egy kiállásos taktika kemény volt, de kifizetődött. Gratulálok az egész csapatnak" - írta Sainz.

A spanyol 101. F1-es rajtján első dobogós helyezését szerezte, míg a McLarennek a 2014-es ausztrál futam óta ez az első pódiumos eredménye. A McLaren csapatfőnöke nem fukarkodott a dicséretekkel. "Ez természetesen egy nagyszerű eredmény. az egész csapat miatt nagyon elégedett vagyok, miután nagyon sok munkát fektettünk az idei évben a pályán és a gyárban is" -jelentette ki Andreas Seidl.

"Nekünk hosszú ideje ez az első pódiumunk, míg Carlosnak a pályafutásában az első alkalom. Ez egy hatalmas motiváció, hogy folytassuk a munkát, és akkor harcolhatunk a dobogóért" - mondta Seidl. Sainz a harmadik hellyel a hetedik helyen áll az egyéni vb-tabellán, egy olyan évben, ahol a legjobb eredménye a Brazil Nagydíjig az ötödik hely volt, ezt háromszor is elérte idén. Várhatóan a legjobb lesz azok közül, akik az egész idényt a középmezőnyben küzdő csapattal teljesítették. "Mindig a sosem adjuk fel felfogással versenyeztünk idén, de még csak nem is álmodhattunk ilyen eredményről" - tette hozzá a McLaren csapatfőnöke.