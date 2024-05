Sainz: Túl lett becsülve ez a fejlesztési csomag...

A Miami egyértelmű előrelépését követően a Ferrari hazai versenyére, Imolába hét teljesítményhez köthető fejlesztéssel érkezett, többek között az oldaldoboz és a padlólemez is átalakult. A közösségi médiában arról is szóltak találgatások, hogy akár négy tizedet is hozhat a csomag, ezzel pedig versenyben lehettek volna a pole pozícióért Max Verstappennel.

Carlos Sainz szerint azonban, aki végül az ötödik lett, közel fél másodperccel Verstappen mögött, ezek a számok nem a valóságot tükrözik: „Pontosan úgy működik, ahogy vártuk. Sajnos, valami okból, nem tudom miért, mindenki azt hitte, hogy most szárnyalni fogunk az új csomag miatt. Olyan számokat láttam róla, amik teljesen elrugaszkodtak a valóságtól. Már egy tized is sokat segít a csapatnak.”

„Nem azt mondom, hogy egy vagy két vagy fél tizedet hozott, de nem is ezeket a számokat emlegették az emberek. Ezt észben tartva, mindenképpen nehéz lett volna már ezen a hétvégén nagyot ugrani, mert mások is hoztak fejlesztéseket.”

Sainz elismerte, hogy egy körön a McLaren már a Ferrari előtt van, de szerinte pár közeljövőben érkező versenyen, mint Monacóban, vagy Kanadában, feléjük billenhet a mérleg nyelve: „A McLaren már Miamiban is jobb volt, csak ott szenvedtek a lágyakon. Ha megnéztük a közepeseken a köridejeiket, különösen a verseny időmérőjén, két-három tizeddel gyorsabbak voltak, most meg egy McLaren-pályára jöttünk, Imolába.”

„Itt mindenképpen nehéz lett volna megverni a McLareneket, egy tizeddel voltak Charles előtt és hárommal előttem, szóval biztos voltam benne, hogy ez egy McLaren-pálya lesz, de majd jönnek a Ferrari-pályák, ahol megküzdhetünk velük.”

