Sainz továbbra is jó döntésnek érzi, hogy a Ferrarihoz igazolt

„A jövőt illetően elég magabiztos vagyok és egyúttal boldog is, hogy létrejött az egyezség. Nagyon nyugodt vagyok, és már alig várom, hogy csatlakozhassak a Ferrari csapatához a következő szezonban.”

Ennek ellenére természetesen szépen szeretne búcsúzni jelenlegi csapatától, a McLarentől is. Amikor arról kérdezték Sainzot, hogy vajon Olaszországba költözik-e, ő elmondta, hogy nemsokára el kell gondolkodnia ezen, de elég valószínű, hogy be fog következni, már csak azért is, mert ez a formula a McLarennél bevált neki.

„Lehetővé tette számomra, hogy egy új csapatnál az új mérnökökkel, szerelőkkel és csapattárssal gyorsabban legyen meg az összhang, és így hamarabb tudtam kiépíteni a megfelelő kapcsolatokat is a csapaton belül.”

Sainz saját elmondása szerint eddig nemigen egyeztetett a Ferrarival technikai kérdésekben. Főként persze a szerződésről volt szó a két fél között, valamint a spanyol pilóta jövőbeli terveiről, köztük arról, hogy szeretne a gyár közelébe költözni.

„Beavattam őket a terveimbe, de ezt és a szerződés részleteit leszámítva nem sok mindenről beszélgettünk még” – mondta Sainz, készülvén a Brit Nagydíjra, maximálisan a McLaren teljesítményére koncentrálván.

A Ferrari rosszabb szereplése miatt azonban még egy ideig biztosan fel fogják tenni ezeket a kérdéseket Sainz-nak, aki lehetséges, hogy jelenleg egy jobb és gyorsabb autóban ülhet, mint amiben fog jövőre.

