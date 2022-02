Sainz szerint Verstappen teljesítménye csodálatra méltó

Carlos Sainzot sokan leírták a tavalyi év előtt, annak ellenére, hogy két jó éve volt a McLarennél, de nem sokat tartották esélyesnek Charles Leclerc ellen. Sokan azt vizionálták, hogy a spanyol másodhegedűs lehet a Ferrarinál, azonban ez koránt sem így alakult.

A spanyol felvette a lépést a monacóival és első szezonjában több pontot is szerzett, mint csapattársa. Ezek után Sainznak nem kell aggódnia amiatt, hogy az emberek másodhegedűsként tekintenének rá, melyet a Corriere.it-nek adott interjúban is kifejtett.

Sainz maga sem gondolta volna, hogy megveri csapattársát, ugyanis a szezon előtt, a Ferrari bemutatóján ő is azt nyilatkozta, hogy nem hiszi. „Logikus válasz volt, mert még sokat kell tanulnom és ő egy erős ellenfél. Azonban akkor is szilárdan meg voltam győződve arról, hogy meg tudom csinálni. Az olyan versenyzőknek, mint Leclerc, Norris, Verstappen és Hamilton azonban nincsenek gyenge pontjaik“ - mondta.

Még több F1 hír: Sokkoló összeget fizethet új névadó szponzora a Red Bullnak

Ezzel a spanyol egyenesen Max Verstappenre tereli a szót. A Ferrari versenyzője több mint egy évig volt Verstappen csapattárs, és nem okozott csalódást. „Csodálom, hogy minden helyzetben gyors tud lenni, és azt a bátorságot, amit mutat az előzésekkor. Nem tudok gyenge pontot mondani vele kapcsolatban.“

Sainz igazi otthonra lelt Maranellóban, hamarosan újabb szerződést írhat alá, így hosszabb távon is számol vele a Ferrari. A cél továbbra is a világbajnoki cím, de hogy az autó elég jó lesz-e, az még kiderül. A Ferrari február 17-én mutatja be az új, 2022-es autót.

Horner elárulta, hogy Bahreinben már egészen másképp fog kinézni a Red Bull