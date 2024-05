Sainz szerint ő is nyerhetett volna, ha...

A McLarennel versenyző Lando Norris első futamgyőzelmét aratta, miután hasznot húzott a 28. körben Kevin Magnussen és Logan Sargeant ütközése miatt a pályára küldött biztonsági autóból. Norris volt az utolsó az élmezőnyből, akinek ki kellett állnia kereket cserélni és mivel ezt a biztonsági autó mögött tehette meg, Max Verstappen elé, az élre állt vissza.

Sainz még Norris előtt volt, de egy körrel korábban, még a verseny rendes tempójánál kellett kiállnia, így az ötödik helyre csúszott, mire a baleset történt. Amennyiben a Ferrari vár még egy kört, Sainz az élre állhatott volna vissza és neki lett volna esélye megnyerni a futamot.

„Frusztráló, mert a kiállásunk előtt, ami még a biztonsági autó előtt történt, előtte voltunk. Ha még egy körrel meghosszabbítjuk az etapot, pont elkaptuk volna a biztonsági autót és mi is nyerhettünk volna.”

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur elismerte, hogy rosszkor jött nekik a biztonsági autó és azon viccelődött, hogy „otthon felejtette a kristálygömbjét.” Így nyilatkozott: „Nem tudtam, hogy Sargeant és Magnussen a következő körben ütközni fognak! Az ilyen helyzetekben kicsit szerencsétlen az ember, vagyis inkább Lando volt kicsit szerencsés, mert ő maradt utoljára a pályán.”

„De ezen felül is, szerintem a tény, hogy Verstappen elé jött be a biztonsági autó, külön vicces. Annyira megszokták, hogy mindig Verstappen van a mezőny élén, hogy eleve elé küldik ki a biztonsági autót! Elég lassú is volt, szóval nagyon jó húzás volt ez végül Landótól.”

Sainz végül a negyedik lett a pályán, de az ötödik helyre csúszott, miután a leintést követően megbüntették a Norris csapattársával, Oscar Piastrival való ütközéséért. A páros a 39. körben ütközött, amikor Sainz a 17-es kanyarban a belső ívre vetődött, és látszólag kicsúszott az autó hátulja, így eltalálva a McLaren elejét.

Bár Piastri a következő kanyarokban bátran küzdött, a célegyenes végén elhagyta a pályát, ezért fel kellett adnia a pozíciót. Sainz öt másodperces büntetést kapott, így végül mégis Piastri mögé került. Elmondása szerint muszáj volt agresszívnak lennie, mert a végsebessége nem volt jobb, mint a McLarené:

„Rájöttem, hogy ideje agresszívabbnak lennem, mert ma mindenki az volt. Ahhoz, hogy elmenjek Oscar mellett, egyértelmű volt, hogy mivel az egyenesekben szenvedtünk, be kell küldenem az autót belülre. Így is tettem. A vége felé már jó is volt a tempónk, zárkóztam fel az élen a fiúkra, Maxra és Charlesra, de túl késő volt, túl sok időt veszítettem Oscar mögött.”

A nemzetközi sajtó közben egy emberként élteti Norrist győzelme után.