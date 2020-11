Sainz szerint ő és Norris mentették meg a McLarent Törökországban

Carlos Sainz Jr. a 15., Lando Norris pedig a 16. helyről rajtolt tegnap, miután mindketten rajtbüntetést kaptak az időmérős kihágásaikért, de a legtöbbet hozták ki a száradó pályából, ezzel értékes pontokat szerezve, Norris még a leggyorsabb kört is megfutotta, így csak öt pontra vannak a Racing Pointtól.

Sainz elmondta, a futam „mentálisan leszívta”, majd hozzátette: „Egyértelműen megmentettük a helyzetet. Az időmérő után a két Renault az első tízben, a két Racing Point az első háromban voltak, mi meg a tizenötödikek és tizenhatodikak.”

„Az, hogy mi szereztük végül a második legtöbb pontot csapatként, roppant lelkesítő. Az időmérőkön úgy tűnik, jobban teljesítenek a többiek, de aztán a versenyen mindig visszajövünk. Jó érzés volt, mert végre tudtuk működtetni a gumikat és amikor már volt tapadás, akkor már jobb volt menni ezen a pályán.”

„Amúgy is nagyon csúszós volt, de így, hogy már volt tapadásunk, már tudtunk játszani a különböző ívekkel. Most is nagyon fegyelmezettnek kellett lenni viszont, elég trükkös volt, mert végig nagyon kellett figyelni, ez volt valószínűleg életem egyik legnehezebb versenye.”

Sainz elmondta, a csapat az időmérőt követően nagyon keményen dolgozott, hogy megértsék problémáik forrását és a tudás, amit összegyűjtöttek e munka közben kifizetődött vasárnap, már azelőtt, hogy elkezdődött volna a verseny:

„Már a rajtrácsra vezető körön kipróbáltam pár dolgot és már akkor sokkal magabiztosabb voltam, mert picivel jobb volt a tapadás, így teljesen más hozzáállással vágtam neki a futamnak. A rajtnál hat helyet jöttem előre, és amikor visszamelegedtek a gumik, megint tudtam kamatoztatni az esős képességeimet és megint önmagam lehettem, tegnap egyáltalán nem éreztem így.”

A csapatfőnök, Andreas Seidl dicsérte Sainzot, aki év végén a Ferrariba távozik, és elmondta, a változékony körülmények a legjobbat hozták ki a spanyolból: „Egy ilyen versenyen ütközik ki igazán, milyen versenyző Carlos.”

„Az utóbbi évekből hasonló futamokról már tudjuk, hogy szereti az ilyen körülményeket. Megvan a tehetsége ahhoz, hogy tudja, mennyi rizikót lehet vállalni és a pályán tudja tartani az autót amellett, hogy olyan manővereket mutat be és úgy halad előre a mezőnyben, ahogy ma tette.”

