Sainz szerint Norris csak az időt pazarolja

A Forma-1 új generációjának színre lépésével szaporodtak el a hírek, amelyek arról szóltak, hogy a fiatalabbak nagyon közeli kapcsolatban vannak a szimulátorokkal, sőt, egyiküknek, másikuknak még otthon is van egy ilyen edzési lehetősége. Lando Norris például az eSportokkal is megismerkedett már, és a McLaren brit újoncának szerves része a szimulátoros készülés.

Az utóbbi időben pedig egyre többet hallani arról is, hogy a jövő évtől a naptár bővülése miatt a téli tesztek lerövidülnek, ám a csapatok szerint ma már a kiesett időt a szimulátorokban pótolni tudják. Carlos Sainz szerint ugyanakkor nem minden szimulátorban töltött idő térül meg a pályán.

"Sok időt töltök a gyári szimulátorban, de ha tehetem, akkor inkább kint készülök. Amúgy is ilyen vagyok, jobban élvezem a valódi autóval való versengést. Ha olyan sokat lehetne ebből fejlődni, akkor Lando gyorsabb lenne a szimulátorban, mint én, de nem az. Szóval nem hiszem, hogy olyan sokat profitál ebből" - jelentette ki Sainz.

Még több F1 hír: Lábsérülést szerzett Norris, a McLaren újonca (videó)

Sainz szerint Lewis Hamilton viselkedése nem véletlen, az ötszörös világbajnok nem erőlteti a felesleges szimulátorozást, sőt, még a versenyek előtti pályabejárást sem viszi túlzásba. Sainz szerint ez is csak arra bizonyíték, hogy nem ezen múlik a siker.

"Semmi olyat nem láttam még Landótól, amit nem láttam már Lewistól. Ez sem magyarázza a szimulátorban töltött időt. Lewis jó példa, ő idejön, versenyzik, de az élete többi területe teljesen másról szól. És ő van olyan jó, mint Lando, vagy Max (Verstappen), sőt, talán még jobb is" - magyarázta Sainz a szimulátorral való készüléssel kapcsolatban.

Norris ugyanakkor már kijelentette, hogy közel sem tud annyi időt tölteni az otthoni szimulátorával, mint korábban. "Sokkal kevesebb rá az időm, mint amit megszoktam. Még ha otthon is vagyok, akkor sem töltök annyi időt a szimulátorban, mint szoktam, leginkább mert én most sokkal többet vezetek, vagy legalábbis az elmúlt évekhez képest. Ha most otthon vagyok, megpróbálok annyit készülni a szimulátorral, amennyit csak tudok" - jelentette ki a McLaren újonca.

Több versenyző F1-es ülése és tagsága is veszélyben van a 2020-as idény előtt. Nézzük ezt a bizonyos érdekes listát, rajta több olyan névvel, akik számára hamarosan változások következhetnek.