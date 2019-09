Sainz szerint nem volt szándékos Hülkenberg manővere

Carlos Sainz a 7. helyről kezdhette meg a szingapúri versenyt, azonban a rajtnál összeakadt Nico Hülkenberggel, így már az első körben ki kellett állnia a bokszba, ráadásul meg is sérült a kocsija. A spanyol sajnálja, hogy így alakult, de nem neheztel Hülkenbergre.

„A rajtnál nem igazán figyeltem Nicóra, ugyanis arra koncentráltam, hogy megelőzzem Albont, Nico pedig nem volt a látókörömben. Nagyon jó volt a rajtom, Albon védte a belső ívet, én kimentem külső ívre, aztán be akartam zárni az ajtót, ami azt jelenti, hogy fékeznem kellett, és talán Nico ezt lehetőségként érzékelte.”

„Opportunista, ambíciózus manőver volt, aztán a verseny után odajött hozzám, és bocsánatot kért tőlem. Nagy kár, hogy így alakult, ugyanis a hetedik és a nyolcadik helyen végezhettünk volna, talán már ő is bánja, hogy ezt tette.”

Jól sikerült a nyári szünet előtti időszakotok, most az ellenkező irányba indultatok el?

„Nos, ugyanez volt a szezon elején is. Egymás után háromszor nulláztam, és egyszer sem az én hibámból. Úgy érzem, a mostani három nullázás sem rajtam múlott, nem igazán hibázok, jól teljesítek, amikor kell, csak a pontok hiányoznak.”

„Viszont így is elégedettnek kell lennünk, ugyanis érzésre jó az autó, és még fel is jöhettem volna a körhátrányból, a pontszerzés közelébe érhettem volna, viszont megsérült a padlólemezem is, emiatt pedig körülbelül fél másodpercet vesztettem körönként. Jönni fognak a pontok, csak idő kérdése – ahogy a szezon elején is elmondtam.”

Mire lehetett volna lehetőséged a versenyen?

„A hétvégi tempónkból kiindulva simán a hetedik helyen végezhettünk volna, és egy jó stratégiával esetleg az ötödik helyig is fel lehetett volna lopakodni. De a hetedik hely lett volna a reális. Simán meglehetett volna, ezért csalódást keltő az incidens, mert így nem is harcolhattam érte.”

„A versenyzés már csak ilyen, nem időzhetünk túl sokat olyan dolgokon, amiket nem mi kontrollálunk. Nico egy remek versenyző, egy remek srác és nem fogok neheztelni rá, de tudjuk, hogy mindketten ott lehettünk volna a hetedik és nyolcadik helyek egyikén.”

Versenybaleset volt, vagy csak a köztetek és a Renault közötti feszültség volt az incidens oka?

„Nem hiszem, hogy Nico vagy a Renault ki akart volna ejteni minket. Kemény versenyzés volt, talán egy elmért manőver, ennyire egyszerű a dolog. Ilyen a versenyzés, egy büntetés nem változtatná meg a versenyemet, szóval nem fogok a büntetésért „kampányolni”. Szóval nem neheztelek rá, ez benne van a versenyzésben, csak azért fáj a dolog, mert a hetedik helyen végezhettem volna, mivel egész hétvégén én voltam az élen a középmezőnyben.”

