Sainz szerint nem nagyon hiányzik Red Bullnak

Carlos Sainz Jr. sokáig azért harcolt a Forma-1-ben, hogy megkapja a Red Bull egyik gyári ülését. A Toro Rossónál Max Verstappen volt a csapattársa, akivel nem igazán bírt, így nem jelentett túl nagy meglepetés, amikor a visszafokozott Daniil Kvjat helyére a hollandot választották, és nem a spanyolt.

Sainz mindezt nehezen fogadta el, de folytatta a munkát, majd a Renault gyári csapatához került kölcsönben, ahol kissé nehézkesen indult be számára az új karrier, és az nem is tartott túl sokáig, mivel 2019-re Daniel Ricciardo lett Nico Hülkenberg csapattársa, akinek az ülése veszélyben lehet, és már a Renault is erősen célzott erre.

A franciák később elárulták, hogy valójában szívesen megtartották volna Sainz-ot, de a Red Bull túl sokat várt a szerződéssel, ami miatt Ricciardo lett a befutó, aki több mint évi 20 millió euróért hagyta el Milton Keynes-t. Ekkor jött az újabb esély Sainz előtt, hogy a Red Bull versenyzője legyen, de ezúttal is lemaradt erről, mert Dr. Helmut Marko Pierre Gaslyt jelölte ki erre a szerepre.

Gasly azonban eddig igen gyengén teljesít, míg Sainz szárnyal a McLarennél. A spanyol azonban nem igazán hisz abban, hogy nagyon hiányozna a Red Bullnak: „Lehetséges, hogy ezt tőlük kellene megkérdezni, de nem hiszem, hogy nagyon hiányoznék nekik, és őszintén szólva nem sajnálom ezt a döntést. A saját oldalamat tekintve nagyon örülök, hogy itt vagyok.” - mondta Sainz, aki ezzel arra a kérdésre is válaszolt, hogy vajon a jelenlegi helyzet azt mutatja-e, hogy a Red Bull túl jónak hitte Gaslyt. „Hiányoznék, vagy sem, erre azt mondanám, hogy valószínűleg nem, de ez már megint egy más kérdés.”

