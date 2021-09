Sainz szerint „megérdemelte” balesetét a 20 centis hibáját követően

Az autója jelentősen megsérült az incidens során, de a szerelői még időben össze tudták azt rakni, így a spanyol időmérős szereplése nem forgott veszélyben. A váltót sem kellett cserélni, így büntetés sem lett belőle. A végén a hatodik helyen zárta a napot, egy hellyel csapattársa, Charles Leclerc mögött.

„Nagyon gyorsan történt. Az elején nem tudtam, mi volt a gond. Aztán volt egy kis elemzés, kicsit lenyugodtam, és az időmérő után rájöttem, hogy az ideális ív mellett egyértelműen kevesebb a tapadás, és egy kis homok is van ott” – mondta a Motorsport.com-nak.

„Nagyjából 20 centiméterrel véthettem el a kanyarcsúcspontot azon a körön, és talán látni lehetett, hogy felvertem némi port, ez pedig elég egy balesethez ezen a helyszínen. Ettől is olyan nagy kihívás, ettől olyan elképesztő rajta menni, olyan élvezetes, mert tudod, hogy nem fér bele a hiba.”

Még több F1 hír: A Mercedes megosztott stratégiával veszi célba vasárnap Verstappent

„Ma pedig láttunk másokat is hibázni a kvalifikáción, és ilyenkor nehéz ugyanazzal a magabiztossággal nekimenni a dolgoknak, mert tudod, hogy 20 centit sem tévedhetsz. Nekem sikerült most összeraknom, de nem volt sétagalopp.”

Sainz úgy látja, a két Williams balesete is azt mutatta, hogy Zandvoort keményen büntet az apró tévedésekért is. „Monaco és Baku mellett szerintem ez a legnagyobb kihívást jelentő pálya a naptárban. Imádom. Még azt is mondanám, hogy megérdemeltem az ütközést, mert 20 centivel letértem az ívről. Ilyennek kéne lennie mindig.”

Az időmérőn viszont már nem hibázott újabbat, és sikerült neki a hatodik helyre bejönnie, miután fokozatosan építette fel a köreit, a végén pedig mindent beleadott, hogy minél előkelőbb pozícióból indulhasson a futamon.

A Mercedes eltérő taktikákkal készül Verstappen ellen