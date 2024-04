Sainz szerint három pályán lehet esélyük nyerni idén

Tavaly egy alkalommal sikerült letaszítani a trónról a Red Bullt, hiszen Sainz Szingapúrban előbb a pole-t, majd a győzelmet is megszerezte. Idén szintén a spanyol volt az, aki megtörte a bikások hegemóniáját, ráadásul a spanyol arra számít, hogy néhány további pályán is lehet esélyük a győzelemért harcolni.

A Red Bull tavaly elsősorban az időmérőkön küszködött, Leclerc ellen számos alkalommal kikapott Verstappen, aki idén eddig minden kvalifikáción az első helyen végzett. A Ferrari tehát elsősorban a futamokon ért el javulást, ami a gumikezelésnek köszönhető.

„Úgy gondolom, hogy más pályákon is harcolni fogunk a győzelmekért” – osztotta meg bizakodó véleményét Sainz a médiának, többek között a RacingNews365-nek, majd arra is kitért, hogy mely helyszíneken lehet esélyük.

„Talán majd a Monzában vagy Szingapúrban, és talán Miamiban is, szóval ezeken a helyeken mindig ott vagyunk a versenyben” – utalt arra, hogy az elmúlt években mind a három pályán remek teljesítményt nyújtottak.

Mint ismert, Sainz legutóbb Ausztráliában győzedelmeskedett, ezzel pedig már három sikert tudhat a neve mellett Ferrari-pilótaként, továbbá ő szerezte a csapata utolsó kettő futamgyőzelmét. Összességében a spanyol azonban arra számít, hogy nem lesz lehetősége bővíteni a trófeagyűjteményét.

„Vannak más pályák, ahol a Red Bull egyszerűen sokkal jobb csomaggal rendelkezik. Amíg nem fejlesztjük az autót az ilyen pályákon, addig három tized másodperccel lesznek előttünk. Szóval itt az ideje, hogy lehajtsuk a fejünket, és megpróbáljunk egy jó csomagot hozni, ami segít az ilyen pályákon.”

Eközben Sebastian Vettel tesztje a vártnál is jobban sikerült, ám arra továbbra is nagyon kicsi az esély, hogy a négyszeres bajnok valaha is visszatérjen a Forma-1-be.