Sainz szerint benne van a pakliban, hogy Verstappen soha nem lesz bajnok

A Forma-1-ben még mindig messze a top-csapatok a legesélyesebbek a legjobb helyekre. A középmezőnynek nagyon-nagyon ritkán van esélye arra, hogy legalább a dobogóra felálljon, mint láthattuk azt legutóbb a Német Nagydíjon, ami azonban egy több mint kaotikus verseny volt Hockenheimben, melynek a végén Daniil Kvjat harmadik lett a Toro Rosso-Hondával.

Közben egyre többen beszélnek arról, hogy a jövő nagy riválisai Max Verstappen és Charles Leclerc lehetnek, akik egyértelműen top-autókban ülnek. Carlos Sainz pedig hiába nyújt idén több mint remek teljesítményt, nincs esélye a McLarennel. A spanyol azonban bízik benne, hogy ez hamarosan változni fog.

„Remélem, hogy a McLaren képes lesz egy olyan autót csinálni, amivel Lando (Norris) és én egy nap harcba szállhatunk ezekkel a srácokkal. Korai lenne azt feltételezni, hogy ez a párbaj Verstappen és Leclerc között lesz. Úgy gondolom, hogy a Forma-1 2021-ben óriási mértékben változhat meg. Nagyon jó lehetne, ha más embereket is láthatnánk az élmezőnyben harcolni.” - mondta Sainz a lapunk kérdésére.

Carlos Sainz Jr. szerint, ha valaki alatt nincs meg a megfelelő autó, akkor bármilyen tehetséges is lehet, nem fog világbajnokságot nyerni. Ugyanez a véleménye az egykori csapattársáról is, aki a Red Bull-Hondával még mindig a két Ferrari előtt van. „Csak az a kérdés, hogy ki ül jelenleg a megfelelő autóban. Ha Verstappen a megfelelő időben csatlakozik egy megfelelő csapathoz, akkor több világbajnokságot is nyerhet. Ellenben, ha nem, akkor egyszer sem lesz bajnok. Sajnos a Forma-1 már csak így működik.”

„Mindez nagyon frusztráló ebben a sportban. A Forma-1-ben maga a sportoló nem számít. Ez nem olyan, mint egy 100 méteres sprint, ahol mindig a legjobb nyer. Hinni akarok abban, hogy a legjobb versenyzők általában a legjobb autókkal vezethetnek. A probléma az, hogy az F1-ben nincs elegendő jó autó az összes jó versenyző befogadására.” - tette hozzá Sainz, aki szerint Fernando Alonso továbbra is a legjobb példa erre.

„Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy több világbajnoki címet szerezhetett volna, de ez egyszerűen nem történt meg. Emiatt őt kevesebb versenyzőnek tekinthetjük? Nem hiszem. Ő minden idők egyik legjobb pilótája, csak a neve mellett kevesebb világbajnoki cím szerepel, mint mások esetében.”

