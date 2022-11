Sainz szerint a „nagyon pimasz” Hamilton miatt nem sikerült jól az utolsó futama

A két pilóta már rögtön a rajtot követően egymásra talált, hiszen Sainz egy mély féktávval beszúrt ellenfele mellé az első hosszú egyenes végén. Hamilton a külső ívre szorult, és mivel nem maradt több helye, ezért végül átvágta a sikánt, majd visszaállt Sainz elé.

Miközben a tavalyi verseny első körében is láthattunk egy szinte ugyanilyen jelenetet, most kicsit másként történtek a dolgok, mert az FIA szólt a Mercedesnek, hogy vissza kéne adni a pozíciót, így a csapat értesítette is Hamiltont, hogy tegye ezt meg.

A brit azonban rafinált módon tett eleget az utasításnak, mivel utána szinte egyből vissza is tudott támadni a DRS segítségével, így a mercedeses ismét Sainz elé került. Ezek után a spanyolnak össze kellett szednie magát, hogy újra támadásba lendülhessen, és végül a nyolcadik körben utasította végleg maga mögé Hamiltont.

A folyamat során azonban saját elmondása szerint túl sok gumit használt fel, ami miatt át kellett állnia egy két kiállásos stratégiára, miközben az élmezőnyben többen is csak egyszer cseréltek. Mindez pedig ahhoz vezetett, hogy nem tudott harcba szállni a dobogós helyezésekért.

„Elégedett vagyok az eredménnyel, főleg azért, mert elég kemény első néhány körünk volt a Mercedes elleni csaták miatt – komoly nyomás alá helyeztek minket. Nyilván ott volt ez a probléma Hamiltonnal a rajt után. Átvágta a kanyart, majd nagyon pimasz módon adta vissza a pozíciót, hogy utána rögtön megelőzhessen, így nekem újra el kellett mennem mellette.”

„Sok gumimba került megint megtenni ezt, ami miatt két kiállásra kényszerültem, az pedig lassabb volt. Ez van igazából, a tempónk jó volt, és most már arra koncentrálhatunk, hogy a következő évet is hasonlóan kezdjük.”

A hullámvasútszerű második ferraris szezonja után, amelyet az ötödik helyen zárt egyéniben, Sainz most már teljes egészében 2023-ra figyel, mivel szeretné, ha ő és csapata is kiegyensúlyozottabban tudna teljesíteni a folytatásban.

„A következő idényt sokkal erősebben kell kezdenünk. Ez az év sajnos kemény volt. Már a legeleje óta hátrányban voltunk, amikor pedig az autó a legjobban működött, én nem tudtam elérni a legjobb eredményeket.”

„Aztán az év második felében már nem voltunk olyan erősek, én viszont sokkal jobban vezettem, és párszor igazán balszerencsés voltam, szóval jövőre majd megpróbálunk mindent a helyére rakni” – zárta gondolatát Sainz.

