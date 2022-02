Sainz szerint a Ferrari az egyik legerősebb motor létrehozásán dolgozik

2019-ben ellentmondások voltak, amikor a Ferrarinak jelentős, eddig ismeretlen változtatásokat kellett végrehajtania a motorján, miután állítólag manipuláltak egy üzemanyagszenzort. A csapat ennek következtében katasztrofális 2020-as szezont futott, és a bajnokságban a gyenge hatodik helyen végzett. A 2021-es szezonban azonban sokkal jobban teljesítettek, öt dobogós helyezéssel és a konstruktőri tabella harmadik helyének megszerzésével.

Az új szezonra a Ferrari egy radikális konstrukciót választott, ami úgy tűnik, meghozta gyümölcsét. A Scuderia stabilan teljesítette az első tesztet, Sainz és csapattársa, Charles Leclerc is az élmezőnyben találta magát a háromnapos barcelonai teszt során.

A spanyol szerint a Ferrari elsősorban a motor teljesítményére koncentrál, megelőzve a megbízhatóságot. Mivel a motorok 2025-ig be vannak fagyasztva, a csapatok csak megbízhatósági változtatásokat végezhetnek.

Az Alpine is követte a példát, Laurent Rossi vezérigazgató kifejtette, hogy a csapat is inkább a teljesítmény, mint a megbízhatóság felé veszi az irányt a fejlesztések során. Sainz szerint ez egy logikus lépés a Ferrari számára.

„Szerintem a logikus lépés, hogy megpróbáljuk megtalálni a teljesítményhatárt, mivel befagyasztják a motorokat, és utána öt évünk van arra, hogy a megbízhatóságon dolgozzunk. Szerintem ez a helyes út, és mi is ezt tettük. Szeretnénk egy erős motort, ha nem is a legerősebbet, de az egyik legerősebbet a következő években, és a csapat ezen dolgozik“ - mondta Sainz a riportereknek Barcelonában a Planetf1 szerint.

Sainz a Ferrarival kötött kétéves szerződésének utolsó szezonját kezdi meg, és amikor arról kérdezték, hogy közelebb áll-e a hosszabbítás bejelentéséhez, a 27 éves versenyző azt mondta, hogy igen.

„A hosszabbítás sínen van. Már tavaly is mondtam, és most is megismétlem, hogy 100%-ig bízom a projektben, és szerintem a Ferrari is bízik bennem, szóval nem ezen múlik. A tárgyalásokkal jól haladunk előre" - magyarázta Sainz.