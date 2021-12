Sainz szerint a bíráknak különösen észnél kell majd lenniük Dzsiddában

A hétvégi futam helyszíne, a dzsiddai versenypálya az egész versenynaptár egyik leggyorsabbja, emellett sok be nem látható kanyar is található rajta. A kettő együtt jelentősen növeli a balesetek előfordulásának esélyeit, így Carlos Sainz szerint most különösen fontos lesz, hogy a versenyirányítás és a pályabírók időben reagáljanak majd.

„Versenyzőként természetesen igyekszünk keveset gondolni erre” – nyilatkozta a spanyol a Motorsport.com-nak. „Próbálunk teljes mértékben megbízni az FIA biztonsági intézkedéseiben, melyek normál esetben kellően körültekintőek és megfelelőek.”

„A többi versenyzővel beszéltünk arról, hogy ha egy baleset néhány másodperccel előtted történik, akkor 250 km/órás sebesség mellett nem igazán lesz időd reagálni, a falak miatt ugyanis nem fogjuk tudni észrevenni a balesetet.”

„Az ilyen eseteknél lesz majd fontos szerepe az FIA-nak. Gyorsan kell tudniuk reagálniuk sárga zászlóval, Safety Carral vagy piros zászlóval, biztos lesznek ugyanis nehéz szituációk.”

Az AlphaTauri versenyzője, Pierre Gasly szintén úgy véli, hogy a Szaúd-arábiai Nagydíjon különösen fontos lesz a versenyirányítás szerepe.

„Mindannyian tisztában vagyunk azzal, mi vár itt ránk” – nyilatkozta a francia a Motorsport.com-nak. „Fontosnak tartom, hogy a pályabírók gyorsan és helyesen reagáljanak majd, mert bárhol is történik majd baleset, az autó jó eséllyel visszagurul majd egy olyan pályára, ahol az átlagsebesség 250 kilométer/óra. Minden bizonnyal nehéz hétvégéjük lesz majd a verseny irányításáért felelős srácoknak, akik remélem, csúcsformában lesznek.”

„Rajtunk, versenyzőkön is sok múlik majd. A pálya végén lévő hosszú egyenesben kellő távolságot alakíthatunk ki az előttünk lévővel szemben, ráadásul a pálya elég széles is ott. Kellően óvatosnak kell lennünk” – figyelmeztetett Gasly.

A dzsiddai pálya veszélyessége ellenére Carlos Sainznak tetszik a szaúdi aszfaltcsík karakterisztikája.

„Szerintem az F1-nek alapvetően az olyan pályáknak kellene többségben lenniük, amelyek gyorsak, nagy sebességű kanyarokból állnak, kellően biztonságosak, és nem nyersz időt azzal, ha elhagyod a pályát – sajnos ez utóbbi nem mindig valósul meg.”

Esteban Ocon szerint a szaúdi versenypálya nagy kihívást jelent majd, ahol a bátraké lesz a szerencse.

„A hétvégén a határon kell majd autóznunk, a falak közvetlen közelségében. Ilyen óriási tempó mellett könnyű lesz majd hibázni. Egy igazi utcai pálya következik, ahol kellően tökösnek kell majd lenni” – mondta az Alpine francia versenyzője.

