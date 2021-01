Sainz szerint a 2021-es szezon első felében „lesz még miben felzárkóznia” Leclerc mögé

Carlos Sainz az elmúlt két szezonban talán a középmezőny legmeggyőzőbben teljesítő versenyzője volt, a spanyol teljesítménye pedig annyira meggyőzte a Ferrarit, hogy őt szerződtették a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel helyére.

A csapattársa azonban az a Charles Leclerc lesz, aki az elmúlt két szezonban felülmúlta Vettelt, idén a monacói 98 pontot szerzett Vettel 33 pontjához képest, és rendszeresen talán a maximumnál is többet kihozott a Ferrari gyenge 2020-as autójából.

Ezzel tisztában van Sainz is, aki elmondta, hogy nagyon hamar fel kell majd zárkóznia a 2021-es szezon első felében, ha le akarja győzni Leclerc-t.

„Nagyon várom már ezt a kihívást, azért is, mert talán az egyik legjobb formában lévő pilóta most a mezőnyben” – idézi Sainzot a Crash.net. „Szuper erős szezonja volt, ismeri a csapatot, jól ismeri az autót, és talán soha nem vezetett még ilyen jól.”

„Azzal, hogy ilyen fiatal, ekkora tapasztalattal, talán az egyik, hanem a legerősebb pilóta a mezőnyben, aki ellen nekem is bizonyítanom kell. Remek mércét jelent majd.”

„Természetesen hátrányból indulok majd, mert nem ismerem az autót, és nagyon rövid lesz a téli teszt, másfél napom lesz felkészülni a szezonra. A szezon első felében még lesz miben felzárkóznom, hogy én is úgy ismerjem az autót és a csapatot, mint ő.”

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto korábban hangsúlyozta, hogy nem lesz első számú pilóta a csapatnál, Sainz pedig ismét elmondta, hogy reméli, olyan jó kapcsolatot tud majd kialakítani Leclerc-rel is, mint a McLarennél Lando Norrisszal.

„Természetesen a kapcsolatom remek Landóval, nagyon élveztem. Az első találkozásunk után egyből jól kijöttünk, és ezt át tudtuk ültetni egy nagyon egészséges rivalizálásba is a pályán. Szerintem ez nagyon sokat segített a csapatnak is, és pontosan ezt át akarom hozni a Ferrarihoz is. Mindig is jól jöttem ki a csapattársaimmal, és már most jó a kapcsolatom Charles-lal.”

