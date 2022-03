Sainz: semmit sem hiszek el a Mercedesnek, mert jönnek és földbe döngölnek

Eddig nagyon stabilan teljesít a Ferrari az idei előszezonban, a maranellóiak szemmel láthatóan az egyik legmegbízhatóbb konstrukciót rakták össze a télen. Carlos Sainz és Charles Leclerc hosszú etapokat tudott futni Barcelonában és Bahreinben is az F1-75-el, de az olaszok nem szeretnék elbízni magukat.

George Russell, a Mercedes új versenyzője úgy fogalmazott pénteken, nagyon úgy fest, a Ferrari mindent kézben tart, és a mezőny tagjai közül többen is dicsérték a vörösöket sebességük és gumikezelésük miatt.

„A Ferrari a rövid és gyors etapokon is egyformán gyors. Úgy fest, hogy az abroncsokat is remekül menedzselik, határozottan le vagyunk maradva tőlük“ - udvarolta körbe a riválist Russell Bahreinben.

Carlos Sainz azonban csak egy félmosollyal reagált a brit szavaira. „Évek óta látjuk, hogy a Mercedes a tesztek során kijelenti, mennyire küzdenek ezzel vagy azzal. Ezt egy pillanatig sem hiszem el egy szavukat sem, mert akkor jönnek és nemes egyszerűséggel földbe döngölnek“ - fejtette ki a spanyol.

Lewis Hamilton egyenesen kinevette a Sainzot, amiért szerinte csak altatnak és arról beszélt, hogy a Ferrari jelen állás szerint kettős győzelmet aratna a Bahreini Nagydíjon. A maranellóiak versenyzőjét ez nem téveszti meg.

„Ha mindezt most hallanám tőlük először, talán el is hinném. De már ez megy évek óta, a Mercedes a teszteken erre-arra panaszkodik, aztán éles körülmények között meg mindenkit megelőznek. A GPS-adatok segítségével pontosan látjuk mi történik az aszfaltcsíkon - jobb, ha erről nem is mondok többet.“

„Ez tipikus Mercedes-hozzáállás. Mindig az ellenfeleknek udvarolnak, aztán a versenyeken mindenkit leisokláznak“ - tette hozzá a spanyol, aki sokkal inkább a Ferrarinál tavaly elvégzett munkájára koncentrál, hiszen a világbajnoki ötödik helyével teljesítette az elvárásokat.

„Furcsa délután volt (a pénteki), mert a körülmények körről körre változtak. A szél rendkívül erősen fújt, ami megnehezítette a különböző gumikeverékek összehasonlítását. Összességében elégedettek lehetünk a mai munkával“ - értékelte a második tesztnapot Sainz.

