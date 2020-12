Sainz: Russell esete is bizonyítja, mi a probléma a mai Forma-1-gyel

Annak ellenére, hogy Russell még az időmérőn sem találta a megfelelő gombokat a Mercedes kormányán, csak 26 ezreddel kapott ki csapattársától, Valtteri Bottastól, a McLaren pilótáit pedig egyáltalán nem lepte meg ez az eredmény.

„Nem lepődtem meg, szerintem autótól függetlenül mi pontosan tudjuk, mennyire gyorsak a többiek a mezőnyben, és George egy körös teljesítményét mindenki a saját listájának élére rakná” – mondta Carlos Sainz a szombati sajtótájékoztatón.

„Ha valamit megmutatott ez, akkor azt, hogy miről marad le a Forma-1 azzal, hogy az autók között két másodperc van, miközben az egész mezőny képes lenne 3 tizeden belül autózni.”

„Amikor egy, vagy két másodperc van az autók között, nem látszik annyira az az egy, két tizedes különbség, amit egy pilóta képes kiautózni a kocsikból, szóval számomra ez is azt bizonyítja, hogy az F1 nagyon sok izgalomról marad így le.”

Csapattársától, Lando Norristól azt is kérdezték, hogy George ezzel a teljesítménnyel eléri-e Lewis szintjét, de a brit pilóta szerint ez a kérdés annyira nem egyszerű.

„Ezt nehéz megmondani kívülről, de a Mercedes is ugyanúgy egy Forma-1-es autó, és itt mindenki képes nagyon gyorsan vezetni őket, az pedig talán a mezőny legkönnyebben vezethető autója, már csak azért is, mert annyira jó.”

„Ahhoz, hogy valaki most világbajnokságot nyerjen, a Mercedesben kell ülnie, de ettől még Lewis rendkívül konzisztens, hogy folyamatosan a pole-ban van, hogy nem hibázik a versenyen.”

„Abu-Dzabiban talán más lesz a helyzet, mert őszintén, ezen a pályán 4 kanyar van, talán ez az a pálya, ahol a legegyszerűbb beugrani más helyére, és különlegeset nyújtani, szóval érdekes lenne megnézni, mire lehet képes George egy másik pályán a Mercedesben, lehet, máshogyan alakulna a történet, mivel még nem ismeri úgy az autót, mint Valtteri.”

George Russell, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, in the press conference

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images