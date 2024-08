Sainz részletezte, hogyan dőlt dugába az új ferraris szerződése

Bár a spanyolnak Charles Leclerc-rel ellentétben nem volt hosszú távú szerződése Maranellóval, az idény előtt még arra lehetett számítani, hogy a következő években is ez a páros vezeti majd a vörös autókat.

Február 1-jén viszont kiderült, hogy Lewis Hamilton megállapodást kötött a csapattal, így Sainz lesz az, akinek távoznia kell majd 2024 végén. Pedig addig a pontig úgy látta, hogy minden a megfelelő irányba halad a Ferrarival, és erről a Sky F1-nek beszélt a zandvoorti hétvége alkalmával.

„A megbeszélések közepén tartottam a Ferrarival. Látszólag minden a jó irányba haladt, aztán hirtelen megérkeztek hozzám a hírek és teljességgel váratlan volt. A karrierem alakulása óriási fordulatot vett, hiszen el kellett kezdenem egyeztetni a csapatokkal, ahová potenciálisan mehettem.”

Sainz azt is elismerte, hogy kicsit furcsa lesz a távozása a Ferraritól, hiszen az istállóval továbbra is remek kapcsolatot ápol. „A leglényegesebb dolog talán az, hogy semmi bajunk nincs egymással. A kapcsolatom Freddel [Vasseur] és Charles-lal [Leclerc], a pályán nyújtott teljesítményem… Minden simán alakul, és ezért is voltam meggyőződve arról, hogy itt fogom folytatni.”

„Egy hétszeres világbajnok azonban úgy döntött, hogy a Ferrarihoz akar menni. Ebben az esetben pedig semmit sem tehettem ellene, és gyorsan el kellett fogadnom a helyzetet” – ismerte el Sainz.

