Sainz reméli, idén onnan indulhat, ahol tavaly abbahagyta Carlos Sainz második ferraris idénye talán a vártnál nehezebben alakult, de ennek ellenére is sikerült megszereznie első pole-ját és futamgyőzelmét Silverstone-ban. Az év második felében pedig már közelebb tudott kerülni csapattársához is, most pedig innen fejlődne tovább.

Miközben Charles Leclerc nagyjából a szezon feléig még reális eséllyel küzdött a bajnokságért, Sainz már egészen hamar nagy hátrányba került, mivel az első futamokon még nem tudta úgy felvenni a ritmust az új szabályok szerint épült autóval, mint ahogyan azt mondjuk a 2021-es csapatváltásakor tette. Mindez pedig az egész idényére rányomta a bélyegét, ezt pedig saját elmondása szerint nem engedheti meg magának ismét, ha a végső győzelemért akar harcolni. Ebben most némi segítségére lehet az, hogy a szabályok nem változtak meg túlzottan, így abban reménykedik, hogy ott folytathatja a 2023-as évet, ahol a 2022-est befejezte. „Az évnek ezen a szakaszán mindig optimista vagyok, hogy gyorsabb lesz az alkalmazkodási folyamat. Az autó az előző evolúciója lesz, és úgy éreztem, hogy tavaly már sikerült közel kerülnöm vele a határhoz és igazán magas szintet tudtam elérni." „Ezért most abban bízom, hogy ott kezdhetek, ahol abbahagytam és tehetek egy lépést a helyes irányba. Emellett jó lenne, ha az autó is jobban illene a vezetési stílusomhoz, és én is jobban tudnék hozzá alkalmazkodni, mert akkor erősen kezdhetem az évet. Ez a cél és ebben reménykedem." Sainz természetesen a tél folyamán igyekezett is mindent megtenni annak érdekében, hogy ő maga is a lehető legjobb formában kezdhesse meg az új idényt. „Tudom, hogy amint sikerül megtalálnom a ritmust és jól érzem magam az autóban, nagyszerű dolgokra lehetek képes. Szóval izgatott vagyok, hogy mit tartogat számomra a folytatás." A Ferrari bemutatója kapcsán Enrico Cardile, a karosszériáért felelős szakember mondta el, mi jelenti a legnagyobb változást az SF23-on.