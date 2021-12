Sainz: örülök Verstappen sikerének

Carlos Sainz csendes, de fantasztikus futamot teljesített Abu Dhabiban, miközben előtte vérre menő csatát vívott Lewis Hamilton és Max Verstappen.

A rajtot követően hamar ő is el tudott menni a rosszul startoló Lando Norris mellett, a negyedik helyét pedig nem engedte a kezéből, így amikor Sergio Pereznek váratlanul fel kellett adnia a versenyt, megörökölte a harmadik helyet.

„Örülök a dobogós helyezésnek, különösen azok után, ami történt a biztonsági autó mögött” – értékelt Sainz Jenson Buttonnak a futamot követően. „Jó helyen voltunk jókor az erős tempónknak köszönhetően, és különleges, hogy így ért véget az első szezonom a Ferrarinál, és 5. lettem az egyéni bajnokságban. Nagyon élveztem a mai napot.”

„Már az időmérőn is jó tempót tudtam autózni, ezt pedig át tudtam menteni a versenyre is. Gyors voltam, de a biztonsági autóval jött az idegesség is. Örülök, hogy sikerült így lezárnom a futamot.”

Még több F1 hír: Hamilton: Életem egyik legnehezebb szezonja volt

Természetesen Sainz sem tudta figyelmen kívül hagyni az előtte folyó csatát, amiből végül Verstappen jött ki győztesen.

„Szerintem bárki is nyerte volna ma a bajnoki címet, megérdemelte volna. Két fantasztikus pilóta, a karrierük csúcspontján, és remek show-t raktak össze. Gratulálok mindkettejüknek, különösen Maxnak az elképesztő győzelme után.”

„Örülök a sikerének, mert az első F1-es szezonomban az ő csapattársa voltam a Toro Rossónál, és azzal, hogy világbajnok pilóta lett belőle, én is felnézhetek rá.”