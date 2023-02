Sainz örül annak, hogy "bátrabbak" voltak, mint a többi csapat

Az olasz csapat kedden fioranói tesztpályáján leplezte le az SF-23-at egy olyan eseményen, amire a médiát is meghívták és ahol a lelátó is teli volt Ferrari-rajongókkal. Rövid, Sainzcal, csapattársával, Charles Leclerc-rel és Frederic Vasseur új csapatfőnökkel készült interjúk után az SF-23 megtette első köreit – Leclerc kétszer ért körbe, majd átadta helyét Sainznak.

Bár ezek csak rövid etapok voltak és a Pirelli demógumijain kellett őket megtenni, tehát a versenyzők nem nagyon tudták meghajtani az autót, egy ilyen nyilvános esemény szervezése a szezonkezdetre való felkészülés és az esetleges műszaki hibák – melyek frissen épített F1-autóknál nem ritkák – miatt kockázatos volt.

Azt azonban Carlos Sainz szerint mindenképpen el kell ismerni, hogy a többi csapat bemutatója közül – sok helyen, például a Red Bullnál, ott sem volt a 2023-as autó – mindenképpen kitűntek: „Őszintén, szerintem lenyűgöző volt és meg kell, hogy engedjem magamnak, hogy dicsérjem a csapatot és amit leszerveztek ide, mert ez demonstrálja, mekkora tényező a Ferrari.”

„A Forma-1-nek kellenek az ehhez hasonló események, az olyan bemutatók, ahova a médiát, a rajongókat, a partnereinket, a projektben részt vevő mérnököket, az autón az elmúlt hónapokban dolgozó szerelőket mind, hogy láthassák, hogyan néz ki az autó menet közben.”

„Itt egy valódi Forma-1-es autót láthattunk, titkolózás nélkül, a sorozat természetes közegében. Szerintem bátor húzás volt a csapattól, mert ez volt az első installációs kör az autóval, simán rosszra fordulhatott volna, de vállaltuk a rizikót, hogy kicsit kitűnjünk a tömegből, remélem élveztétek, mert én határozottan, nagyon jó nap volt ez a Ferrarinak és a Forma-1-nek.”

Arra a kérdésre, pozitívnak érezte-e a szünetet a végül csalódást keltő 2022-es év után, Sainz ismét a bemutatójukra utalt vissza: „Elsősorban azt érzem pozitívnak, amit ma itt csináltunk, semmi hiba nem volt, minden tökéletesen ment.”

„Ahogy mondtam, elég nagy kockázat egy vadiúj Forma-1-es autót ennyi néző előtt a pályára küldeni és élvezni az egészet, anélkül, hogy bármi problémába ütköznénk. Általában az installációs körökön mindenféle probléma közbejön, de ma az autó nagyon simán ment.”

„Még egy kicsit nyomni is tudtam neki, be is tudtam dönteni a kanyarokban, érezni az első dolgokat, már mondtuk is a mérnököknek, min akarunk dolgozni holnap, akkor van a hírhedt 100 kilométer (a forgatási nap – a szerk.), ahol tovább készülünk Bahreinre. Nyilván addig nem fogjuk tudni, hogyan teljesít majd az autó, de legalább már megteszünk pár lépést a jó irányba.”

